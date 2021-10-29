İddia: ABD göçmen ailelerine 1'er milyon dolar ödeyecek

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ABD’de Biden yönetiminin, eski Başkan Donald Trump döneminde Meksika sınırında yakalanıp çocukları kendilerinden alınan düzensiz göçmen ailelerin her birine yaklaşık 1 milyon dolar olmak üzere toplam 1 milyar dolardan fazla tazminat ödemeyi müzakere ettiği öne sürüldü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Adalet Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ilgili konuda hükûmete yönelik açılan davalar için mağdurlara kişi başı 450 bin dolar ödemeyi değerlendirdiği kaydedildi.

Haberde, tazminat oranının aile başı 1 milyon doları bulabileceği, toplam tazminat bedelinin 1 milyar doları geçebileceği ancak görüşmelerin sonucunda belirlenecek son tazminat rakamının da değişebileceği ifade edildi.

Davalarda taraf olan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), bu süreçte Meksika sınırında yaklaşık 5 bin 500 çocuğun ailelerinden koparıldığını tespit ettiklerini belirterek şu ana kadar 940 düzensiz göçmen ailenin öne çıkarak davaya dahil olduğu bilgisini paylaştı.

Haberde, davalarda başmüzakereci olan ACLU Göçmen Hakları Projesi Müdür Yardımcısı Lee Gelernt’in, "Başkan Biden, çocukları ailelerden ayırma politikasının ulusumuz üzerinde tamamen düzeltilmesi gereken tarihi bir ahlaki leke olduğu konusunda hemfikir. Bu onarım, yalnızca anlamlı bir parasal tazminat değil, aynı zamanda ülkede kalmanın bir yolunu da içermelidir.” ifadesine yer verildi.

Düzensiz göçmen aileleri temsil eden avukatlarla hükûmet yetkilileri arasında birkaç aydır süren görüşmelerin kasım sonuna doğru sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, bazı Cumhuriyetçiler düzensiz göçmen ailelere yönelik ilgili potansiyel tazminat ödemesi görüşmelerine tepki gösterdi.

Arkansas Senatör Tom Cotton, "Biden yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik vaatleri şimdiden tarihin en kötü sınır krizine neden oldu, bu tazminat ödemesi durumu daha da kötüleştirir." şeklinde uyarıda bulundu.

Trump yönetimi sırasında, Mayıs 2018’de başlatılan uygulamayla Meksika sınırında yakalanan binlerce düzensiz göçmen çocuk, “sıfır tolerans” politikası kapsamında ailelerinden alınarak farklı tesislerde gözaltında tutulmuştu.

ACLU başta olmak üzere, göçmen haklarını savunan sivil toplum örgütlerinin desteği ile mağdur ailelerden bazıları ABD hükûmetine dava açarak bu insani olmayan uygulama ile fiziksel ve kalıcı psikolojik zarara uğradıklarını savunmuştu.

Açılan davalarda, çocukları kendilerinden koparılan aileler için ortalama 3,4 milyon dolar tazminat talep ediliyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği ilk haftalarda, Trump yönetiminin düzensiz göçmen aileleri çocuklarından ayırma politikasını “ahlaki ve ulusal bir utanç” şeklinde niteleyerek çocukları ve aileleri tekrar bir araya getirme taahhüdünde bulunmuştu.