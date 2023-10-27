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        Haberler Dünya ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan aranıyor!

        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı gerçekleştiren saldırgan aranıyor!

        ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston şehrinde dün gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırılardan 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs sorumlu tutulurken, zanlı halen aranıyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.10.2023 - 08:30 Güncelleme: 27.10.2023 - 08:30
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          ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde dün yaşanan üç silahlı saldırıda, en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          Silahlı saldırıdan sorumlu tutulan 40 yaşındaki Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni ve eski ordu mensubu olduğu bildirildi.

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          Card, silahlı saldırının ardından kayıplara karışırken, polis ekipleri, şüpheli Card'ın babası ve kardeşinin evinini etrafını kuşattı.

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          Maine Valisi Janet Mills, düzenlediği basın toplantısında, hala arandığını belirttiği zanlının Lewiston kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, dün gece 22 olarak bildirilen hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak güncelledi.

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          "HERHANGİ BİR SAVAŞTA GÖREVLENDİRİLMEDİ"

          Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

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          Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.

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          Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.

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          Mental sağlık sorunları bulunan Card'ın bu yaz iki hafta boyunca akıl sağlığı merkezinde kaldığı ifade edildi.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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