ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
ABD'nin Maine eyaletinde Lewiston şehrinde gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 60'a yakın kişi yaralandı. Tek bir kişi tarafından gerçekleşen saldırıların zanlısı aranıyor
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ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişi yaralandı.
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Tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırılar en az üç bölgede gerçekleşti, şüpheli halen aranırken saldırganın kimliği hakkında detaylar ortaya çıktı.
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Lewiston polisi, saldırganın 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs olduğunu açıkladı. Washington Post'ta yer alan haberde, Card'ın mental sağlık sorunlarıyla mücadele eden eski ordu mensubu olduğu belirlendi.
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Card'ın bu yaz iki hafta boyunca akıl sağlığı merkezinde kaldığı da belirtildi. 4 Nisan 1983 doğum olan Card'a dair bilgisi olanların yetkililere ulaşması istendi.
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40 yaşındaki saldırgan, Sparetime Recreation isimli eğlence merkezi ve bowling salonunda ayrıca buradan yaklaşık 7 km uzaklıktaki Schemengees Bar & Grille'de silahlı saldırı düzenledi.
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Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.
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Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.
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22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin yaralandığı saldırının zanlısı Card, yetkililer tarafından halen aranıyor.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.