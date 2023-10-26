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        Haberler Dünya ABD'de bir kişi 3 farklı saldırıda 22 kişiyi öldürdü! Çok sayıda yaralı... - Son dakika haberler

        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        ABD'nin Maine eyaletinde Lewiston şehrinde gerçekleşen 3 silahlı saldırıda en az 22 kişi hayatını kaybetti, 60'a yakın kişi yaralandı. Tek bir kişi tarafından gerçekleşen saldırıların zanlısı aranıyor

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 26.10.2023 - 09:11 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:22
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          ABD'nin Maine eyaletinin Lewiston kentinde yaşanan silahlı saldırıda, en az 22 kişinin öldüğü onlarca kişi yaralandı.

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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          Tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen saldırılar en az üç bölgede gerçekleşti, şüpheli halen aranırken saldırganın kimliği hakkında detaylar ortaya çıktı.

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          Lewiston polisi, saldırganın 40 yaşındaki Robert Card isimli şahıs olduğunu açıkladı. Washington Post'ta yer alan haberde, Card'ın mental sağlık sorunlarıyla mücadele eden eski ordu mensubu olduğu belirlendi.

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          Card'ın bu yaz iki hafta boyunca akıl sağlığı merkezinde kaldığı da belirtildi. 4 Nisan 1983 doğum olan Card'a dair bilgisi olanların yetkililere ulaşması istendi.

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          40 yaşındaki saldırgan, Sparetime Recreation isimli eğlence merkezi ve bowling salonunda ayrıca buradan yaklaşık 7 km uzaklıktaki Schemengees Bar & Grille'de silahlı saldırı düzenledi.

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          Güvenlik kamerası kayıtlarında kahverengi mont ve siyah pantolonlu zanlının, elinde uzun namlulu bir silahla insanları hedef aldığı görüldü.

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          Üzerindeki kıyafetlerden saldırı için hazırlandığı düşünülen zanlının, yüzüne maske takmadığı ve kimliğini saklama kaygısı gütmediğine dikkat çekildi.

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          22 kişinin hayatını kaybettiği, en az 60 kişinin yaralandığı saldırının zanlısı Card, yetkililer tarafından halen aranıyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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