ABD'de salgın nedeniyle ortalama yaşam beklentisi düştü

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yayımlanan raporda, ülkedeki ortalama yaşam süresi 2019'da 78,8 iken bunun 2020'de 77,3'e gerilediği kaydedilerek, bunun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en keskin düşüş olduğuna dikkat çekildi.

Raporda, bu düşüşün ülkedeki demografik gruplardan Latinler arasında 3 yıl, siyahi toplumda 2,9 yıl, beyaz ABD'liler arasında ise 1,2 yıl olarak tespit edildiği kaydedildi.

Cinsiyet açısından ise 2019 ile 2020 karşılaştırmasında ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 81,4'ten 80,2'ye, erkeklerde 76,3'ten 74,5'e geriledi.

2020'deki yaşam beklentisi düşüşünün yüzde 74'ünün Kovid-19 kaynaklı olduğuna işaret edilen raporda, kazalar, cinayetler ve diğer hastalıklara bağlı ölümlerin bu orana katkıda bulunduğu ifade edildi.

Raporda, 2020'de ABD'de toplam 3,3 milyondan fazla ölüm gerçekleştiği ve bunun yüzde 11'inin Kovid-19 kaynaklı olduğu bildirildi.