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        Haberler Sağlık ABD'de 2017'den itibaren ilk H7N9 kuş gribi salgını görüldü | Sağlık Haberleri

        ABD'de 2017'den itibaren ilk H7N9 kuş gribi salgını görüldü

        ABD, 2017'den bu yana kümes hayvanı çiftliğinde H7N9 kuş gribi salgınının ilk kez görüldüğünü bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:52
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        ABD'de 2017'den itibaren ilk H7N9 kuş gribi salgını görüldü
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        H5N1 kuş gribi salgınıyla mücadele eden ABD, ülkede 2017'den itibaren kümes hayvanı çitliğinde görülen ilk H7N9 salgınını duyurdu. Mississippi Hayvan Sağlığı Heyeti yaptığı açıklamada, "H7N9 virüsü tamamen Kuzey Amerika ve yabani kuş kökenli bir virüstür. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde dolaşan Avrasya H5N1 klad 2.3.4.4b virüsüyle bir ilgisi yoktur" denildi.

        Ayrıca Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün raporuyla gıda sistemine enfekte kuş girmediği ve 47 binden fazla kuştan oluşan sürünün tamamının enfekte kuşlardan arındırıldığı doğrulandı.

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