"Pelosi'nin Tayvan'a gitmesi bekleniyor"

CNN'de yer alan özel habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Asya seyahatinde yer almamasına karşın Tayvan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen Tayvanlı yetkili, Pelosi'nin gece boyunca Tayvan'da kalmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Pelosi'nin Taipei'ye tam olarak ne zaman ineceğinin ise belli olmadığı ifade edildi.
ABD'li yetkili, savunma bakanlığı yetkililerinin bölgedeki herhangi bir Çin hareketini izlemek ve onu güvende tutmak için bir plan sağlamak için gece gündüz çalıştığını da sözlerine ekledi.
Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etmesi durumunda bunu 25 yıl sonra gerçekleştiren 2. Temsilciler Meclisi Başkanı olacak.
ÇİN "EN HASSAS VE ÖNEMLİ SORUN" DEMİŞTİ
Washington ile Pekin arasında gerginlik tırmanırken, ABD Başkanı Joe Biden ve Çinli mevkidaşı Xi Jinping Perşembe günü 2 saat 17 dakikalık telefon görüşmesinde konuyu uzun uzun tartışmıştı.
Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang, Temmuz ayında Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı açıklamada, "Tayvan sorunu, Çin-ABD ilişkilerindeki en hassas ve önemli ana sorundur" demişti.
Biden, geçen ay ABD ordusunun Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesine karşı çıktığını söylemişti. Beyaz Saray, ise Pelosi'nin nereye gideceğinin kendisine bağlı olduğunu ve kararında çok az söz sahibi olduklarını söylemişti.
ÇİN - TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI
Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine, Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.
Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti.
1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.
Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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