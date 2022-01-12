ABD'de cansız bedenler hastanenin otoparkına bırakıldı!

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ABD'nin California eyaletindeki bir hastane, yaklaşık 20 koronavirüs hastasının cansız bedenlerini morga taşımadan önce yağmurda bıraktığı için sert şekilde eleştiriliyor.

İngiliz Daily Mail'in CBSLA tarafından çekilen görüntülere yer verdiği haberine göre, Los Angeles merkezli Gardena Memorial Hastanesi'nin önünde cansız bedenlerin bulunduğu sırılsıklam torbaları görüldü.

Çalışanlar, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 19 hastanın cansız bedenlerini hastanenin otoparkındaki mobil dondurucuya taşırken görüntülendi.

Ancak CBSLA'nın ulaştığı hava görüntülerinde, cansız bedenlerin otoparkta yağmurun altında bırakıldığı görüldü.

Bir hastane sözcüsü CBSLA'ya verdiği demeçte, hastane içindeki bir morgun pandemi boyunca yoğunluk ve zorluk yaşadığını bu sebepler sadece altı cansız beden tutulabildiğini söyledi.

Sözcü, hastanenin dışındaki mobil dondurucunun cansız bedenleri saklamak için gerekli sıcaklıkta tutulduğunu da sözlerine ekledi ve cansız bedenlerin yağmurda dışarıda bırakıldığını reddetti.

Bununla birlikte, bir tanık, yakın zamanda bir sağanak yağışta cansız bedenleri dondurucuya taşıyan çalışanları gözyaşlarıyla izlediğini söyledi.