02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Muhafazakar Parti'ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü söyledi. Yarından itibaren İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunacak olan Trump, "Farklı oyuncuları tanıyorum ama bence Boris çok iyi bir iş çıkarır. Onun mükemmel olacağını düşünüyorum. Onu beğeniyorum, her zaman beğendim" dedi ve Johnson'ı "çok iyi ve yetenekli" biri olarak tanımladı.
"DİĞER ADAYLAR DA DESTEK İSTİYOR"
ABD Başkanı, İngiltere'de Muhafazakar Parti ve başbakanlık yarışının diğer adaylarının da kendisinden destek istediğini belirterek "Herkese yardım edebilirim" dedi. Trump kendisinden destek isteyen adayların ismini açıklamayı ise reddetti. Ancak liderlik yarışının adaylarından olan Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt için de "Evet, onu da beğeniyorum" dedi.
"DİPLOMATİK TEAMÜLLERE AYKIRI" ELEŞTİRİSİ
Trump, adaylar arasında olan İngiltere Çevre Bakanı Michael Gove'un kendisini İran konusunda eleştirmesini ise doğru bulmadığını söyledi. Trump'ın ziyaret öncesi İngiltere iç siyaseti ile ilgili yorumlarda bulunması "diplomatik teamüllere aykırı" bulunarak eleştirildi.
"BAŞBAKANI, TRUMP SEÇMEYECEK"
Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakan Mel Stride, Trump'ın fikirlerinin sadece kendisini bağladığını ve İngiltere'nin yeni başbakanının Trump tarafından seçilmeyeceğini söyledi.
MAY, 7 HAZİRAN'DA İSTİFA EDİYOR
İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Theresa May, 7 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı. May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) planı konusunda parlamentoyu üç kez ikna etmeye çalışmasına rağmen bunu başaramadığı için istifa ettiğini belirtmişti. Muhafazakar Parti'nin yeni liderini Temmuz ayı sonuna kadar seçmesi bekleniyor. Partinin yeni lideri İngiltere'nin de yeni başbakanı olacak.
JOHNSON'DAN YANIT GELMEDİ
Boris Johnson'dan ise Trump'ın desteğine bir yanıt gelmedi. Johnson geçmişte Trump'ın Müslüman ülke vatandaşlarının ABD'ye girmesini yasaklaması gibi bazı kararlarını eleştirmişti.
LİDERLİK İÇİN İSMİ GEÇİYORDU
Ancak geçen yıl Nisan ayında Trump'ın İngiltere ziyaretinin kesinleşmesini "muhteşem haber" olarak yorumlamış ve daha sonra yaptığı bir açıklamada İngiltere'yi eğer Trump yönetseydi, Brexit müzakerelerinin daha iyi ilerleyeceğini savunmuştu. Londra eski belediye başkanı ve eski dışişleri bakanı Boris Johnson uzun süredir Muhafazakar Parti lideriği konusu konuşulduğunda en çok adı geçen politikacılardan biri.
"İNGİLTERE TÜM KARTLARI AB'NİN ELİNE VERDİ"
Daha önce de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini (Brexit) çok kötü idare ettiğini söylemiş olan ABD Başkanı Trump, Sun gazetesine yaptığı açıklamada "İngiltere bütün kartları AB'nin eline verdi" dedi. İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan Brexit referandumuna seçmenlerin yüzde 72.2'si katılmış, bunların yüzde 51.9'u Avrupa Birliği'nden ayrılma yönünde oy kullanmıştı.
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