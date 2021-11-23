Biden 2024'te aday olacak mı?

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olmayı planladığını söyledi.
79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın, anketler onay puanlarında bir düşüş yaşanırken, Demokratlar Biden'ın 2024 seçimlerinde yarışıp yarışmayacağını merak ediyordu.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, dün gazetecilere verdiği demeçte Biden'ın 2024'te tekrar aday olma niyetinin olduğunu söyledi.
Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Virginia'daki valilik seçimlerini kazanması ve New Jersey'deki yarışın beklenenden çok daha yakın geçmesiyle endişelenmişti.
Washington Post/ABC anketine göre Biden'ın görev onay oranı şu anda yüzde 40'ın biraz üzerinde. Today/Suffolk Üniversitesi anketine göre Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ise görev onay oranı yüzde 28'e kadar geriledi. Harris'in Biden'ın aday olmaması durumunda ön seçimlere girmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
BIDEN'IN SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI
Öte yandan Biden,79. yaş gününden bir gün önce cuma günü rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.
Biden'ın doktoru Keven O'Connor, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette." ifadesini kullandı.
O'Connor, Biden'ın yürüyüşü ve boğazındaki "gıcık" konusunda ileri tetkikler istediğini kaydederek, Biden'ın son dönemde yürüyüşünde bir yavaşlık olduğunu bunun nedeninin de Biden'ın yaklaşık 1 yıl önce ayağını kırması olabileceğini aktardı.
20 Kasım 1972 tarihinde doğan Biden, 2024 seçimlerinde 82 yaşına girmek üzere olacak.
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