ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye saati ile saat 03.00'de bir açıklama yapacağı bildirildi.

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