ABD Başkanı Biden, Rus lider Putin hakkında konuşurken küfür etti

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2021 yılında, Washington-Moskova hattında ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil" olarak nitelendirmesiyle bir hayli gerilmişti. ABD Başkanı Biden, bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken küfür etti.

ABD Başkanı Biden, San Fracisco'da katıldığı bir bağış toplama etkinliğinde Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında konuşurken alışılmadık bir şekilde küfür etti.

Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus lider Putin'in çıldırmış biri olduğunu söyleyerek küfür etti ve "Her zaman nükleer bir çatışma konusunda endişelenmemiz gerekiyor. Ancak insanlığa yönelik varoluşsal tehdit iklimdir" dedi. REKLAM

BIDEN BİR KEZ DAHA AYNI ŞEYİ SÖYLEMİŞTİ Biden daha önceleri Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada da aynı küfrü etmiş, mikrofonu açık kaldığı için sözleri herkes tarafından duyulmuştu. Putin'in tercihi neden Biden? Haberi Görüntüle

PUTİN'İN TERCİHİ BIDEN OLMUŞTU Diğer yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Rusya için hangisi daha iyi, Biden mi yoksa Trump mı?" sorusuna Biden yanıtını vermişti. Putin açıklamasında, "Biden daha deneyimli, tahmin edilebilir ve eski tarz bir politikacı" ifadelerini kullanmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.