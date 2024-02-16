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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanlık seçimlerinde tercihi neden Biden?

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD Başkanlık seçimlerinde tercihi neden Biden?

        2021 yılında, Washington-Moskova hattında ilişkiler ABD Başkanı Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in "katil" olarak nitelendirmesiyle bir hayli gerilmişti. Rus lider Putin ise iki gün önce yaptığı açıklamada, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde tercihinin Biden olduğunu söyledi. Peki Putin, Trump yerine neden Biden'ı tercih ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 07:55 Güncelleme: 16.02.2024 - 07:55
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        Putin'in tercihi neden Biden?
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Rusya için hangisi daha iyi, Biden mi yoksa Trump'mı?" sorusuna "Biden, o daha deneyimli, tahmin edilebilir ve eski tarz bir politikacı" yanıtını verdi.

        Rus lider Putin'in Kasım ayında gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Joe Biden'ı tercih edeceğini açıklamasını dünya gündeminde geniş yer buldu. Peki, Putin neden Biden'ı tercih ediyor?

        Putin, Biden'ı tercih edeceğini söylediği açıklamada, "İsviçre'de birkaç yıl önce Biden ile tanıştığımda, bazı insanlar onun görevini yerine getiremediğini söylüyordu. Ben böyle bir şey görmedim. Evet, evraklarına baktı. Dürüst olmak gerekirse ben de aynısını yaptım. Bunun hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

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        Ancak, iki liderin ilişkilerinin 2021 yılında Biden'ın Putin'in için "katil" ifadesini kullanmasıyla gerildiğini unutmamak gerek. Biden, Putin'i "katil diktatör" olarak nitelendirmiş, "toprak ve iktidar sahibi olma arzusuyla" suçlamıştı.

        TRUMP'TAN PUTİN'E: ZEKİ VE DAHİ

        Diğer yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump, Putin'i "zeki" ve "dahi" olarak nitelendirmişti. Trump, geçmişteki açıklamalarının yanı sıra bugünlerde de NATO'ya karşı finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik "Rus saldırısını teşvik edeceğini" söylüyor.

        "PUTİN YERİNDE OLSANIZ KİMİ DESTEKLERDİNİZ?"

        BBC'de yer alan 'Putin'in Trump yerine neden Biden'ı tercih ettiğine' ilişkin analizde şu ifadeler kullanıldı:

        "Putin yerinde olsaydınız kimi desteklerdiniz? Eğer Trump'ın gizli bir hayranıysa, neden Biden'ı tercih edeceği sözleri kayıtlara geçti? Putin'in açıkça Trump'ın başkanlığını tercih edeceğini söylediğini hayal edin. Biden'ın seçim kampanyası için ne güzel bir hediye.

        Trump karşıtları böyle bir durumda Trump'ı Rusya ile gizli bir anlaşma yapmakla ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki yıl sonra Rusya ile bağları olmakla suçlayacaktı."

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        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin resmi adayı olursa Putin ve Rusya hakkındaki sorular sıkça gündeme gelecek. Ancak şuan Trump'ın ekibi Putin'in Biden hakkındaki yorumlarıyla bu sorulardan kaçabilir.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Vladimir Putin
        #joe biden
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