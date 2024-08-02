Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü: "Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmuyor" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü: "Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmuyor"

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları, İsrail'in Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikastıyla bölgedeki gerilimi artırdı. ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmede Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 07:33 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden Haniye suikastına ilişkin ne dedi?
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştü.

        Biden-Netanyahu görüşmesi, İsrail'in Hamas lideri İsmail Haniye'ye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükr'e yönelik saldırılarının sonrasında gerçekleşti.

        Biden'ın Netanyahu ile doğrudan bir görüşme yaptığı açıklandı ve Biden Haniye'nin öldürülmesinin ateşkes çabalarına yardımcı olmadığını söyledi.

        ORTA DOĞU'DAKİ TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI

        REKLAM

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden'ın Netanyahu'ya İsrail'in güvenliği konusunda garanti verdiği kaydedildi ve "Başkan, İran'dan ve onun Hamas, Hizbullah ve Husiler gibi terör uzantılarından gelen tüm tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının altını çizdi." ifadesine yer verildi.

        Görüşmede Biden ile Netanyahu, özellikle balistik füze ve insansız hava araçlarına karşı İsrail'e yeni Amerikan askeri sevkiyatlarıyla ilgili başlıkları da ele aldı.

        Diğer yandan Biden, Netanyahu'ya, Orta Doğu'daki tansiyonun düşürülmesi yönünde devam eden çabaların önemini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #joe biden
        #Binyamin Netanyahu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Doğu Karadeniz'de yağmur var... Türkiye güneşli
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Hizbullah’tan İsrail’e roket saldırısı
        Kanun yürürlüğe girdi
        Kanun yürürlüğe girdi
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Şanlıurfa'da otomobil yayalara çarptı! Ölü ve yaralılar var
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        Avcılar'da fabrikada yangın çıktı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Tüyler ürperten anne-oğul cinayeti!
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Biden ve Kremlin'den Türkiye'ye teşekkür
        Takas operasyonu dünya basınında
        Takas operasyonu dünya basınında
        Trabzonspor rahat turladı!
        Trabzonspor rahat turladı!
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Habertürk Anasayfa