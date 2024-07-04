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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılırken bazı Demokratlardan destek geldi | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'ın adaylığı tartışılırken bazı Demokratlardan destek geldi

        ABD Başkanı Joe Biden'ın, 27 Haziran'da Donald Trump'la katıldığı canlı yayın tartışmasının ardından performansının zayıflığı tartışılırken, çok sayıda kişiden Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı geldi. Biden ile bir araya gelen bazı Demokrat Eyalet Valileri ise Biden'ı desteklediklerini dile getirdi ve "Biz de birçok Amerikalı gibi biraz endişeliyiz. Başkan her zaman arkamızı kolladı, biz de sahip çıkacağız. O kazanmak için var" ifadelerini kullandılar

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 04.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:03
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        Adaylığı tartışılan Biden'a destek
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        ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesine yönelik tartışmalar sürerken, New York, Minnesota ve Maryland'in Demokrat valileri Biden'a destek açıklamasında bulundu.

        Biden seçimden çekilecek mi?
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        Son günlerde bazı Demokrat Parti üyeleri de Biden'a adaylıktan çekilme çağrısında bulunurken, ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve 24 Demokrat Vali bir araya geldi.

        "BAŞKAN HER ZAMAN ARKAMIZI KOLLADI"

        Maryland Valisi Wes Moore gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkan her zaman arkamızı kolladı. Biz de sahip çıkacağız" dedi.

        Moore, kendilerinin olumsuzlukları aktarma konusunda dürüst olduklarını söyledi ve Biden'ın seçim düellosu sırasındaki zayıf performansı hakkında fikirlerini belirttiklerini dile getirdi. Moore şu ifadeler kullandı: "Şu açık bir gerçek ki 5 Kasım seçimlerinden önce yapılması gereken çok iş var, ancak Biden yarışta kalacak. O bizim adayımız ve parti liderimiz"

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        "BİZ DE BİRÇOK AMERİKALI GİBİ ENDİŞELİYİZ"

        New York Valisi Kathy Hochul da "Başkan kazanmak için var" açıklamasında bulundu.

        Minnesota Valisi Tim Walz, Biden'ın düellodaki performansının kötü olduğunu ama kendisinin bu göreve uygun olduğunu söyledi. Walz, "Açıkçası biz de birçok Amerikalı gibi biraz endişeliyiz. Endişeliyiz çünkü Trump'ın başkanlık tehdidi sadece teoride değil" dedi ve Trump'ın başkanlık dönemine "kaos ve yıkımın" damga vurduğunu belirtti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
        #ABD
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