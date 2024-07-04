REKLAM advertisement1

İBB'den yapılan açıklamada, Haliç Köprüsü'nün Kadıköy yönünün, 3 ve 8 Temmuz arası trafiğe kapatılacağı belirtilmişti.

Açıklamada, yolda asfalt yenileme çalışması yapılacağı ve bu nedenle Haliç'te ulaşımı sağlayan orta şeridin, dün saat: 23.00 itibariyle kullanım dışı olacağı kaydedilmişti.

İSTANBULLULAR TRAFİKTE KALDI Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Haliç Köprüsü metrobüs yolunda başlatılan asfalt yenileme çalışması nedeniyle sabah saatlerinde İstanbullular zor anlar yaşadı. Kadıköy yönüne seyreden vatandaşlar araçlarında saatlerce bekledi. REKLAM

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 58 OLDU Yaz tatili olmasına rağmen kentte trafik yoğunluğu yüzde 58'e kadar çıktı.

8 TEMMUZ SABAHI SONA ERECEK Çalışmanın ilk gününde, metrobüs yolundaki asfaltın sökülmesi, işlem tamamlandığında ise yola yeni ve dayanımı yüksek asfalt serileceği bildirilmişti. Çalışmanın 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanıyor.