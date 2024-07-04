Define bulma uğruna... Tarihi şehitliğe bu yapılır mı?

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İstanbul'da, Osmanlı ve Bizans döneminden kalan önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Fatih'te bulunan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği, 1453 yılında İstanbul’un fethine katılarak şehit düşen isimsiz askerlerin defnedildiği yerler arasında.

AA'da yer alan habere göre Osmanlı ordusunda Yeniçeri Ocağı'na bağlı Sekban Bölüğü'nden olan ve isimleri bilinmeyen bu askerler için yapılan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'nde anonim bir kitabe de bulunuyor.

Tarihi belirsiz kitabede "Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriyle ma’an teşrif buyurup bu mahalde şehiden vefat eden on sekiz sekban aleyhi rahmetuvelgufran hazretlerinin ruhu pür-fütuhlarına el fatiha" ifadesi yer alıyor.

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CUMHURİYET DÖNEMİNDE YENİLENDİ Şehitlikte, kimliği bilinen tek mezar Sekbanlar Kethüdası Hızır Oğlu Hamza’ya ait. Cumhuriyet döneminde yenilenen şehitlik, en son 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edildi. Şehitliğin yakınında Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Cami, İBB ve Şehzadebaşı Camii gibi önemli mekanlar da yer alıyor.

DEFİNE İÇİN ŞEHİTLİĞİ TAHRİP ETTİ On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'ne dadanan kimliği belirsiz kişi, define bulmak için şehitliği kazdı. Gündüz vakti yapılan kazı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"SURİÇİ'NİN EN ÖNEMLİ NOKTASI" Define için kazı yapılan alanda incelemelerde bulunan Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, yaptığı açıklamada, şehitliğe define bulmak amacıyla zarar verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi. Yaşar, "Böyle bir yeri tahrip etmek için bir kişinin ciddi anlamda akli dengesinin ve akli melekelerinin yerinde olmaması ya da çok büyük bir çürümüşlüğe uğramış olması gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yer Suriçi'nin en önemli noktalarından biri" dedi. REKLAM

"İSTANBUL İÇİN ŞEHİT OLAN İLK ASKERLER" Şehitlikle ilgili bilgi veren Yaşar, "Hemen Mimar Sinan'ın Şehzade Camii'nin karşısında, On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'ndeyiz. Burası, İstanbul'u ilk fetheden askeri grubun içinde şehit olan 18 önemli askerin yer aldığı şehitlik. Burası manevi anlamda çok önemli. Çünkü suru delip gelen bu sekbanlar, sokak içindeki ilk çatışmayı yapıp yine burada da ilk şehit olanlardır. 17 kişinin ismi bile bilinmiyor." diye konuştu. Şehitliğin korunması gerektiğinin altını çizen Yaşar, büyük bir özveriyle burada canını veren insanlar için yapılan mezarlığın bu şekilde sahipsiz bırakılmasının çok anlamsız olduğunu vurguladı.