Rüştü Onur Atilla: Nez de ben de masumuz

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Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, verdiği röportajda, "Boşanmayı ben istemedim. Çocuklarımız ve geçmişimiz için son ana kadar çabaladım. Karşımda kırıcı ve net bir adam vardı. Her şey 5 ay içinde oldu. Herkes benim adıma konuşuyor, ama ben toparlanmaya çalışıyorum" dedi.

Sinem Ayyıldız - Rüştü Onur Atilla Şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan Rüştü Onur Atilla, Bunun üzerine; "İyiliğimiz isteyen herkes susmamı istedi. Daha iyi olmadı. Daha fazla çirkinleşmeden ben bir konuşayım. Yoldayım. Çocukları tatile götürüyorum. Akşama ben konuşayım bir" diyerek, konuyla ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. REKLAM Rüştü Onur Atilla, o açıklamayı yaptı;