TIME'dan yeni kapak: "Cennetteki tehlike: Plastikler gezegenimize ve okyanuslara zarar veriyor"

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TIME dergisi, yeni sayısında okyanuslardaki plastiklerinin saçtığı tehlikeye veriyor. TIME kapağında, "'Cennetteki Tehlike' Plastikler gezegenimize ve okyanuslara zarar veriyor, Fuji geleceği için savaşıyor" başlıklarını kullandı.

Derginin bu sayısında Fiji'deki plastik atıkların yaydığı tehlikeden bahsedildi. TIME, Fiji'deki plastik atıkların yoğunluğundan, bunların okyanusa verdiği zarardan ve daha da önemlisi bu atıkların yakılarak ortadan kaldırılmasındaki tehlikeye dikkati çekti.

Asinate Lewabeka, kapısının önünde büyüyen plastik atık yığını çok yer kapladığında bunu basit bir şekilde çözüyor. Çöpleri ateşe veriyor, bunu daha çok havanın sakin olduğu saatlerde yapıyor. Günün ilerleyen saatlerinde, kıyıdan esen rüzgarın keskin dumanları doğrudan Fiji'nin ikinci büyük şehri Lautoka'daki Vunato çöplüğünün kenarındaki evleri riske atma tehlikesi taşıyor.

REKLAM "TOPLAYIP YAKIYORUM Kİ KURTULAYIM" Lewabeka, gelişigüzel atılmış plastik atıklar için "Plastik çöpler en kötü tür. Onlar her yerde ve ülkemizi çok kötü gösteriyor. Mahallemizi kirletmesini istemiyorum, o yüzden toplayıp yakıyorum ki kurtulayım." diyor. Artık göze batan bir durum olmayabilir ama Lewabeka'nın sorunu çözülmüş olmaktan çok uzak. Plastiklerin yakılması, çevrede yüzlerce yıl kalacak, insan ve ekosistem sağlığı üzerinde zararlı etkiler yaratacak toksik maddelerin açığa çıkmasına neden oluyor. Ancak yakma yöntemi, uzak bir ada ülkesinde istenmeyen atıkları ortadan kaldırmanın en yaygın yöntemlerinden biri.

YAKMAK ÇOĞU ZAMAN EN BASİT SEÇENEK Fiji'nin plastik atıklarının üçte birinden azı yerel olarak üretiliyor. Geri kalanı ise Güney Afrika ve Meksika gibi uzaklardan gelen okyanus akıntılarıyla sürükleniyor. Nereden gelirse gelsin imha edilmesi gerekiyor ve yakmak çoğu zaman en basit seçenek. Makalede özetle şu ifadeler yer alıyor: Fiji, plastik atıkların büyük bir kısmından yakarak kurtulmaya çalışıyor. Bu süreçte yayılan duman ve kül, hem çevreye hem de insan sağlığına zarar veriyor. Fiji'nin plastik kirliliğiyle mücadelesi, dünya genelinde benzer sorunlarla karşı karşıya olan diğer ülkelerle paralellik gösteriyor.

Fiji, plastik üretimini azaltmayı ve üreticilerin ürünlerinin sürdürülebilir şekilde ortadan kaldırılmasından sorumlu olmasını isteyen bir küresel antlaşmayı savunuyor. Bu antlaşmanın kabul edilmesi, Fiji'nin en büyük ihracatı olan Fiji Water'ı olumsuz etkileyebilir. Fiji Water, yıllık yarım milyar plastik şişe üretiyor ve bu, ülkenin ekonomisi için önemli bir gelir kaynağı. Fiji, plastik atıklarla mücadelesinde ekonomik ihtiyaçlar ile halk sağlığı arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ülke, plastik kullanımını azaltma ve atık yönetimini geliştirme yönünde adımlar atıyor, ancak bu süreçte küresel iş birliğine de ihtiyaç duyuyor.