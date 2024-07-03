En 'Milli' takım: Bizim Çocuklar!

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Ve Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finalde ... Ay-Yıldızlılar, hazırlık maçında 6-1 yenildiği ve Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı 'Ölüm grubu' olarak anılan D Grubu'nu lider bitiren Avusturya'yı 2-1 yenerek tarihinde üçüncü kez son 8 biletini cebine koydu.

Sadece Avusturya değil, yakın dönem Alman futbol ekosistemine de kalıcı katkıları bulunan teknik direktör Ralf Rangnick'in 'Disiplinli ve sistematik takım' hüviyetiyle dikkat çeken Avusturya'yla karşılaşan ay-yıldızlılar, 237 milyon Euro'luk kadro değeri bulunan rakibini elemeyi başardı ve Hollanda'yı beklemeye başladı.

EN MİLLİ TAKIM: BİZİM ÇOCUKLAR Turnuvada özellikle son sekiz takım arasına kalan ülkelerin milli takımlarında birçok etnik kökenden oyuncu bulunurken A Milli Takımımız ise rakipleri arasında en 'Milli' takım da oldu. Rakipleri arasında birçok farklı etnik kökenden futbolcuların bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin kadrosundaki homojen yapı, futbolun sadece bir spor dalı olmanın ötesinde bir ulusal kimlik ve birlik simgesi olarak algılanmasına neden oldu. Turnuvada özellikle son sekiz takım arasına kalan ülkelerin milli takımlarında birçok farklı uyrukta oyuncu bulunurken A Milli Takımımız ise rakipleri arasında en 'Milli' takım da oldu.

İngiltere A Milli Takımı'nda bulunan Marc Guehi, Fildişi Sahili; Ezgi Konsa, Demokratik Kongo; Joe Gomez, Gambiya; Kobbie Mainoo, Gana, Eberechi Eze ve Bakayo Saka, Nijerya; Ivan Toney, Jamaika; Jude Bellingham ve Declan Rice ise İrlanda asıllı. İspanya'nın yükselen yıldızları Nico Williams ve Lamine Yamal... Nico Williams, İspanya'ya iltica eden Ganalı bir ailenin çocuğu. Turnuvanın en genç futbolcusu Lamal ise aslen Ekvator Gineli. Almanya Milli Takımı'nda da benzer örnekler mevcut. Antonio Rüdiger aslen Sierra Leoneli. Kaptan İlkay Gündoğan ise Türk asıllı.

Fransa'nın kadrosunda az sayıda futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti. Belçika karşısında sahaya çıkan ilk 11'in altısı; Afrika kökenli oyuncular. Mike Maignan, Fransız Guyanası; Jules Kounde, Benin; Dayot Upamecano, Bissau-Gine, William Saliha, Aurelien Tchouameni ve Kylian Mbappe Kamerun; N'Golo Kante, Mali; Marcus Thuram ise Guadeloupe asıllı. Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli. İtalya'yı eleyen İsviçre'nin kadrosundaki Breel Embolo, Kamerun; Ruben Vargas, Dominik Cumhuriyeti; Granit Xhaka, Kosova; Dan Ndoye, Senegal; Akanji, Nijerya; Ricardo Rodriguez ise Şilili ebeveynlere sahip.

Rakibimiz Hollanda da durum benzer. Memphis Depay, Gana; Steven Bergwijn, Virgil van Dijk ve Xavi Simmons, Surinam; Cody Gakpo, Togo, Denzel Dumfries ise Aruba asıllı. A Milli Takımımızı turnuvada yenen tek takım olan Portekiz'in yıldızı Rafael Leao Angola; penaltı kurtarışlarıyla Portekiz'i çeyrek finale taşıyan Diogo Costa ise İsviçre asıllı. AY-YILDIZLI FORMA YENİDEN HEYECANLANDIRIYOR EURO 2016'da yaşanan başarısızlık, akabinde kamuoyunu yıllarca meşgul eden 'prim' tartışmaları ve saha dışı olaylar, futbol kamuoyunu, Milli Takım'dan bir nebze de olsa uzaklaştırmıştı. EURO 2020 öncesinde ortaya çıkan 'Bizim Çocuklar' sloganı, başarısız bir turnuva geçirmemizle genel kabulün dışında kalmıştı. EURO 2024'e gitme başarısı gösteren ay-yıldızlılar, Milli Takım ile Türk futbol kamuoyunu da bir anlamda kenetledi. KADRO DEĞERLERİ NEYİ GÖSTERİYOR? Milli Takımımız ile birlikte EURO 2024'te; Almanya, İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, İsviçre, ve Hollanda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Son takım arasında piyasa değeri en düşük olan takım 281.5 milyon Euro ile İsviçre oldu. Milli Takımımız ise 324 milyon Euro'luk kadro değeri ile 'Son 8'in yedinci sırasında yer alıyor. Turnuvanın en genç takımı olan (yaş ortalaması 25.8) Milli Takımımızın en değerli oyuncusu ise 45 milyon Euro'luk değeri ile Hakan Çalhanoğlu. Öte yandan Milli Takımımızın bu turnuvada mağlup ettiği takımlar arasında (Gürcistan, Çekya, Avusturya) kadro değeri en yüksek ülke olarak yer alıyor. Turnuvada gruptan çıkamayan ve piyasa değer A Milli Takımımızdan yüksek olan 5 ülke ise şöyle: İtalya (705 milyon Euro), Belçika (584 milyon Euro), Danimarka (415 milyon Euro), Ukrayna (379 milyon Euro) ve Hırvatistan (327 milyon Euro).

REKLAM 'EN DEĞERLİ' ÜLKE MİLLİ TAKIM: İNGİLTERE! EURO 2024'te çeyrek finale kalan son 8 takımdan kadro değeri en yüksek olan takım ise 1,52 milyar Euro ile İngiltere. Çeyrek finalde İsviçre ile eşleşen ve oynadığı futbolla beklentilerin altında kalan İngiltere'nin kadrosunda yurt dışında top koşturan oyuncu (lejyoner) ortalaması ise yüzde 7,7. Ülkesi dışına genelde açılmayan İngiltere son 8 takım arasında lejyoner ortalaması en düşük olan ülke olarak gözükürken; rakibi İsviçre Milli Takımı'nda ise bu oran yüzde 96,2. İsviçre ise lejyoner ortalaması son takım 8 arasında en yüksek (%92) olan ülke konumunda. Milli Takımımız'da ise bu oran yüzde 50.

İngiltere'nin ardından 1 milyar Euro barajını aşan diğer iki ülke Fransa ve Portekiz. Çeyrek finalde de 1,23 milyar Euro değerlerindeki Fransa ile 1,05 milyar değerindeki Portekiz karşı karşıya gelirken, son 8 turunda dikkat çeken bir eşleşme olarak göze çarpıyor. Turnuvanın ev sahibi ülkesi Almanya'nın kadro değeri ise 831 milyon Euro. Panzerlerin çeyrek finaldeki rakibi İspanya 965,5 milyon Euro'luk kadro değerine sahip.

Milli Takımımız'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda'nın kadro değeri ise 815 milyon Euro. Ronald Koeman yönetimindeki Portakalların en pahalı oyuncusu ise 80 milyon Euro piyasa değeri olan ve PSG'de forma giyen Xavi Simons. Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez çeyrek finalist oldu. EURO 2024 ile 11. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden "Portakallar" daha önce 1 şampiyonluk, dört yarı final, iki çeyrek final gördü. Hollanda, Romanya'yı geçerek 8. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı. REKLAM HOLLANDA'NIN EURO 2024 KADROSU Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton). Defans: Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Münih), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool). Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq). Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Atletico Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).