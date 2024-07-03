Yaz mevsiminde hamilelik: İşte sıcak havalarda rahat bir hamilelik geçirmenin 7 yolu!
Hamilelik, her mevsimde özen ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Ancak yaz aylarının sıcak ve bunaltıcı havası, hamilelikte vücut ısısının artmasıyla birleşince hamileler için ekstra zorluklar yaratabilir. Peki, sıcak yaz günlerinde hamileliği daha rahat ve keyifli geçirmek mümkün mü? İşte, serin kalmaktan doğru beslenmeye, egzersizden giyime kadar yazın hamileliği daha rahat geçirmenin 7 yolu!
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Yazın hamile olmak rahatsız edici olsa da, bu hissi yatıştırmak için atılabilecek bazı adımlar var. Hamilelikte vücut sıcaklığı arttığından bir de bu sıcaklık yaz mevsimiyle birleşince vücut çok daha fazla çalışarak ısınır. Bu aşırı ısınma, bebeği ve hamile kişiyi riske atabileceğinden yaz boyunca dikkatli davranmakta fayda olabilir. Haberimizde hamilelerin yazı rahat atlatmasını sağlayabilecek yolları derledik. İşte, detaylar...
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1. GÜN BOYU SU TÜKETMEK
Hamilelikte susuz kalmamak her zaman önemlidir ancak sıcak yaz aylarında daha da önemli hale gelir. Susuz kalmak kabızlık, şişme, baş dönmesi, prematüre kasılma ve erken doğum gibi sorunlara yol açabilir. Uzmanlar, susuz kalmamak için günde en az 8 bardak su içilmesini öneriyor, ancak hamile kadınların daha fazlasına ihtiyacı olabilir.
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Günde 10-12 bardak hedeflenebilir. Sadece su içmekte zorlanıyorsanız havuç, salatalık ve pancar gibi taze sebze suları tercih edebilirsiniz. Taze sıkılmış meyve suyu da iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır, ancak eklenen şekerlere dikkat etmelisiniz yani, yüzde 100 meyve suyu içmelisiniz.
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2. NEFES ALABİLEN GİYSİLER GİYMEK
Hamilelikte sıcağa uygun giyinmek zor olabilir. Hamile kadınlar en sıcak yaz aylarında rahat kalmak için bol, nefes alabilen giysiler giymelidir. Nefes alabilen pamuklu, keten ve bambu kumaşlar da serin kalmak için idealdir. Açık renkler ayrıca güneş ışığını yansıtmaya ve sizi koyu renklerden daha serin tutmaya yardımcı olabilir.
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3. RAHAT AYAKKABILAR TERCİH ETMEK
Sıcak nedeniyle şişlik ve rahatsızlık, yaz aylarında daha yaygın olur bu yüzden rahat ayakkabılar tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte uygun ayakkabılar, düşmeleri ve hamilelikte özellikle tehlikeli olabilecek diğer yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir. Yaz için ayakkabı seçerken ayaklarınıza ve bileklerinize yeterli destek sağlayan düz veya alçak topuklu sandaletleri tercih edebilirsiniz. Şişliği ve rahatsızlığı artırabilecek yüksek topuklu veya dar veya sivri burunlu ayakkabılardan kaçınmalısınız.
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4. GÜVENLİ EGZERSİZ YAPMAK
Hamilelik, en sevdiğiniz egzersiz rutininizden vazgeçmeniz anlamına gelmiyor! Sadece bunu güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olmalısınız. Örneğin yüzme hamile kadınlar için iyi bir egzersiz biçimidir. Su, vücut ağırlığınızı destekler ve yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olur.
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Açık havada yürümek ise aktif kalırken temiz hava ve güneş ışığı almanın harika bir yolu olabilir. Doğum öncesi yoga dersleri, vücudunuzu çok fazla zorlamadan formda kalmanıza yardımcı olacak yapılandırılmış bir eğitim sunabilir. Düşük etkili aerobik dersleri de aşırıya kaçmadan kalp atış hızınızı artırmak için iyi bir seçenektir.
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5. GÜNEŞ KREMİ KULLANMAK
Güneş kremi kullanmak, kendinizi ve bebeğinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden korumanın önemli bir parçasıdır. Güneş kremi cilt kanserine, güneş yanıklarına ve erken yaşlanmaya karşı koruma sağlar. Yüksek SPF'li bir güneş kremi kullanmanız daha iyi olabilir. Açık tenliyseniz, 45 faktör olanlardan kullanabilirsiniz.
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Bunun yanı sıra artan melanin üretimi "gebelik maskesi"ne yol açabilir, bu nedenle güneşte geçirdiğiniz zamanın sınırlı olduğundan emin olmalısınız ve güneş kremi olmadan dışarı çıkmamalısınız. Ayrıca, sadece çinko oksit gibi UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlayacak ancak sizi ve bebeğinizi hamilelikte test edilmemiş kimyasallara maruz bırakmayacak temiz içerikli bir marka seçebilirsiniz.
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6. SERİNLETİCİ YİYECEKLER SEÇMEK
Yazın en güzel yanlarından biri de mevsiminde olan tüm lezzetli meyve ve sebzelerdir! Taze ürünler yemek, hamilelik boyunca susuz kalmamanıza ve enerjik kalmanıza yardımcı olabilir.
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Kavun ve portakal gibi meyveler, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Domates, dolmalık biber ve yapraklı yeşillikler gibi sebzeler ise ferahlatıcı yaz atıştırmalıklarıdır. Karpuz, salatalık, çilek gibi su içeriği yüksek besinleri tercih etmek ise atıştırırken susuzluğunuzu gidermenize yardımcı olabilir.
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7. BÖCEK İLACI KULLANMAK
Yaz aylarında hamileyseniz, böcek kovucu aklınızda bulundurmanız gereken en önemli şeylerden biridir. Sivrisinekler ve diğer böcekler, hamile kadınlar ve doğmamış bebekleri için tehlikeli olabilecek hastalıklar taşıyabilir. Hamile kadınların hormonları nedeniyle daha yüksek vücut ısısına sahip olma eğilimlerinden dolayı sivrisinekler için daha çekici hale gelebilirler.
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Ayrıca hamileler için güvenli bir böcek kovucu kullanmak da önemlidir. Hamileler için güvenli kabul edilen DEET veya pikaridin içeren ürünleri kullanabilirsiniz. Böcek kovucuyu özellikle dışarıda vakit geçiriyorsanız bolca ve sık sık uyguladığınızdan emin olmanız gerekebilir. Böcek kovucu kullanmanın yanı sıra, kendinizi ısırıklardan korumak için dışarıda uzun kollu giysiler ve pantolonlar giymeniz de önemlidir.
Kaynak: Web MD, Moreland UNM Health