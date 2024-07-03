Yaz mevsiminde hamilelik: İşte sıcak havalarda rahat bir hamilelik geçirmenin 7 yolu!

Yazın hamile olmak rahatsız edici olsa da, bu hissi yatıştırmak için atılabilecek bazı adımlar var. Hamilelikte vücut sıcaklığı arttığından bir de bu sıcaklık yaz mevsimiyle birleşince vücut çok daha fazla çalışarak ısınır. Bu aşırı ısınma, bebeği ve hamile kişiyi riske atabileceğinden yaz boyunca dikkatli davranmakta fayda olabilir. Haberimizde hamilelerin yazı rahat atlatmasını sağlayabilecek yolları derledik. İşte, detaylar...