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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: Gazze'de yaşananlar soykırım değil

        ABD Başkanı Biden: Gazze'de yaşananlar soykırım değil

        ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail hakkındaki kararlarına tepki gösterdi. Kararları reddettiklerini söyleyen Biden, "İsrail ve Hamas eşit değildir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.05.2024 - 02:06 Güncelleme: 21.05.2024 - 02:06
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        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırmaya devam ettiği Gazze Şeridi’nde yaşananların “soykırım olmadığını” savundu.

        Biden, her yıl mayısta gerçekleşen “Amerikan Yahudileri Mirası Ayı” kapsamında Beyaz Saray’da bugün düzenlenen etkinlikte konuştu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
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        81 yaşındaki ABD Başkanı, “Açık konuşayım, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail aleyhine yaptığı suçlamaların aksine, yaşananlar soykırım değil” dedi. Biden, Divan’ın suçlamalarını reddettiklerini söyledi.

        Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "tutuklama kararı" başvurusunda bulunmasını da eleştirdi. Biden, “Açık konuşayım, UCM’nin İsrailli liderler hakkında tutuklama kararı için yaptığı başvuruyu reddediyoruz” diye konuştu.

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        Hamas liderleri hakkında da aynı başvurunun yapıldığına işaret eden Biden, “İsrail ve Hamas eşit değildir” dedi.

        SOYKIRIM DAVASI

        Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) dava açmıştı.

        Güney Afrika, Gazze'deki durumun aciliyet teşkil etmesi sebebiyle UAD'den ihtiyati tedbirlere hükmetmesini istemiş ve tedbir talebine ilişkin duruşmalar 11-12 Ocak tarihlerinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Barış Sarayı'nda yapılmıştı.

        İsrail'e açılan soykırım davası
        İsrail'e açılan soykırım davası

        Divan, 26 Ocak'ta açıkladığı tedbir kararlarında, İsrail’in, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesinde tanımlanan fiillerin işlenmemesi için elinden gelen tüm önlemleri almasına, İsrail ordusunun Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki fiilleri işlemesini engelleyecek önlemleri ivedilikle almasına, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım çağrısı yapanları önlemek, engellemek ve cezalandırmak için gereken tüm adımları atmasına, Gazze'deki Filistinlilerin karşılaştığı olumsuz yaşam koşullarını ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulan temel hizmetlere ve insani yardımın sağlanmasını mümkün kılan acil ve etkili önlemleri almasına, Gazze'deki Filistinlilere karşı Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini gösteren delillerin yok edilmesini önlemek ve korunmasını sağlamak için etkili tedbirler almasına, kararın yürürlüğe girmesinden itibaren 1 ayda alınan tüm tedbirler hakkında mahkemeye bir rapor sunmasına hükmetmişti.

        TUTUKLAMA KARARI BAŞVURUSU

        UCM Başsavcısı Han, 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'nde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu" belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı

        Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti. UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre Han, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
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