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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya "tam destek" açıklaması

        ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna'ya "tam destek" açıklaması

        ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya Rusya ile savaşında tam destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, Cumhuriyetçilerin, Ukrayna paketini Senatoda bloke etmesinden en fazla Moskova'nın memnuniyet duyduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 05:48 Güncelleme: 13.12.2023 - 05:49
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        Biden'dan Ukrayna'ya "tam destek" açıklaması
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        ABD Başkanı Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, önce Beyaz Saray'da görüşme gerçekleştirdi, ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

        AA'nın haberine göre; Ukrayna'ya bugüne kadar verdikleri desteği en güçlü şekilde devam ettireceklerini kaydeden Biden, şimdiye kadar hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin, Ukrayna'ya destek verdiğini ve bunun devam etmesinin elzem olduğunu vurguladı.

        "Ukrayna'yı kritik öneme sahip silahlar ve ekipmanlar konusunda takviye etmeyi sürdüreceğiz. Ancak ilave bütçe olmadan Ukrayna'yı destekleme kabiliyetimizin sonuna geliriz. Putin, ABD'nin Ukrayna'ya destek vermemesine bakıyor, onun yanlış düşündüğünü ispatlamalıyız" diye konuşan Biden, ABD Kongresinden talep ettiği ek bütçenin, bir an önce geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

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        ABD'nin güney sınırının güvenliğinin artırılmasına yönelik tedbirlerle ilgili olarak Cumhuriyetçilerin Senatoda bloke ettiği ve içinde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık ek yardımın da yer aldığı pakete işaret eden Biden, paketin bir an önce geçmesi gerektiğini dile getirdi.

        Tüm Cumhuriyetçilerin değil, sadece bir grup Cumhuriyetçinin Ukrayna'ya destek paketine karşı durduğunu söyleyen Biden, müzakereleri sürdürdüklerini ve bir uzlaşmaya varacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

        "PAKETİN GEÇMEMESİ MOSKOVA'YA YARADI"

        Biden, "Cumhuriyetçiler, Ukrayna paketini bloke edince Moskova'daki Rus yanlıları bunu kutladılar. Kremlin'in yönlendirdiği bir programda sunucu 'Cumhuriyetçilere aferin, bu bizim için çok iyi' diye yorum yaptı. Eğer Rus propagandacıları tarafından kutlanıyorsanız, o zaman yaptığınız şeyi yeniden düşünmeniz gerekir." dedi.

        Cumhuriyetçileri, paket konusunda yeniden düşünmeye davet eden Biden, ABD'nin güney sınırının güvenliği konusunun, kendileri için acil ve önemli bir konu olduğunu ve bu konuda çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

        Biden, "Göreve geldiğim günden bu yana (ABD'deki) bozuk göçmenlik sisteminin Kongre tarafından değiştirilmesi ve düzenlenmesi gerektiğini savunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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        ZELENSKİY'DEN ACİL DESTEK ÇAĞRISI

        Öte yandan Zelenskiy de Ukrayna'daki savaşta ABD'nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu ve Rusya'nın savaşı daha da uzatan adımlarının bölgeye zarar verdiğini ifade etti.

        "Savaşı mı kazanmaya çalışıyorsunuz yoksa Ukrayna topraklarını mı savunuyorsunuz?" sorusu üzerine Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşı kazanmak istediklerini, egemen bir ülke olarak her bir karış topraklarını savunmalarının savaşı kazanmakla mümkün olacağını kaydetti. ABD Başkanı Biden da aynı soruya, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasını istiyoruz." yanıtını verdi.

        Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren ve ABD'nin güney sınırına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 110 milyar dolarlık bütçe talebi, Senatoda Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti. Oylama 51-49 lehte sonuçlanmış, ancak paketin Senato Genel Kurulunda tartışılabilmesi için gereken 60 oy sınırının altında kalmıştı.

        ABD Başkanı Biden'ın, Ukrayna'ya destek paketinin bir an önce geçmesi için yeni yıl tatili öncesinde ne tür adımlar atacağı merakla beklenirken, Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili kararlı tutumu dolayısıyla Ukrayna'ya destek paketinin ocak ayına kalmasının ağırlık kazandığı bildiriliyor.

        *Haberin fotoğrafları Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Ukrayna
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