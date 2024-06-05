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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden'dan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ilgili tutarsız açıklamalar | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden'dan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yla ilgili tutarsız açıklamalar

        ABD Başkanı Joe Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söyledi. Biden daha sonra yaptığı açıklamada "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 01:14 Güncelleme: 05.06.2024 - 01:14
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        Biden'dan tutarsız açıklamalar
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'deki savaşı kendi siyasi geleceği için uzattığı" imasında bulunup bir başka açıklamasında ise "Netanyahu'nun savaşı siyasi malzeme olarak kullanmadığını" söylemesi, tutarsızlık oluşturdu.

        ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da sınır güvenliğiyle ilgili yeni tedbirleri açıkladığı basın toplantısında, Netanyahu hakkındaki son değerlendirmesini yorumladı.

        Time dergisine verdiği röportajda, Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için savaşı uzattığı imasında bulunan Biden'a, bu konuda ne düşündüğü soruldu.

        Biden, "Netanyahu sizce savaşı siyasi malzeme olarak mı kullanıyor?" şeklindeki soruya, "Sanmıyorum. O (Netanyahu), ciddi bir sorununu çözmeye çalışıyor." yanıtını verdi.

        Amerikan medyasında Biden'ın bu açıklaması "tutarsızlık" olarak yorumlanırken Biden'ın Time dergisindeki sözlerine atıf yapıldı.

        ABD Başkanı Biden, Time dergisindeki mülakatında, kamuoyunun "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendi siyasi geleceği için Gazze'deki savaşı uzattığı" sonucuna varması için tüm nedenlerin bulunduğunu söylemişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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