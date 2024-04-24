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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden 1915 olayları için "soykırım" ifadelerini kullandı

        ABD Başkanı Biden 1915 olayları için "soykırım" ifadelerini kullandı

        ABD Başkanı Biden 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında yine "soykırım" ifadesini kullandı. Biden açıklamasında "soykırım" ve büyük felaket anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadelerini bir arada kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:30 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:20
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        Biden 1915 olayları için yine "soykırım" dedi
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        Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine "soykırım" dedi.

        ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

        Dışişleri'nden "1915 Olayları" açıklaması
        Dışişleri'nden "1915 Olayları" açıklaması

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın birinci paragrafında bir kez soykırım ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Olayları" mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Olayları" mesajı

        Kasım 2020 seçimlerinde göreve gelen Biden 2021'den bu yana her 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullandı.

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