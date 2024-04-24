ABD Başkanı Biden 1915 olayları için "soykırım" ifadelerini kullandı

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine "soykırım" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan dolayısıyla yaptığı açıklamada 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın birinci paragrafında bir kez soykırım ifadesine yer verildi. Açıklamada Türkiye’nin ismi geçmezken, daha önceki başkanların da kullandığı “Büyük Felaket (Medz Yeghern)” ifadesi de yer aldı.

Kasım 2020 seçimlerinde göreve gelen Biden 2021'den bu yana her 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullandı.