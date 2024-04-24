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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a 1915 Olayları'na ilişkin mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a 1915 Olayları'na ilişkin mesaj gönderdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Olayları'na dair Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a bir mesaj gönderdi. Erdoğan, tehcirde hayatını kaybeden Osmanlı vatandaşı Ermenileri anarken, torunlarına baş sağlığı diledi. Erdoğan, "Tarihte yaşananları radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 13:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "1915 Olayları" mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz. Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Olayları'na ilişkin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a bir mesaj gönderdi.

        Mesajında, Birinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı olumsuz şartlarda hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı Ermenileri anan, torunlarına taziyelerini ileten Erdoğan, çatışmalar, isyanlar, çete hareketleri ve tedhiş eylemleri nedeniyle vefat eden, şehit edilen Osmanlı toplumunun tüm mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

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        Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı topraklarında yol açtığı yıkımın, hafızalarda derin izler bıraktığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Ecdadımızdan bize miras kalan huzur ve barış ikliminin devamı, ancak müşterek gayretlerimizle mümkün olabilir. Ürettikleri kültürel ve beşeri eserlerle Anadolu topraklarını zenginleştiren Ermeni vatandaşlarımızın emniyeti, refahı ve mutluluğu bugün de teminat altındadır. Tek bir Ermeni vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, dışlanmasına, kendini vatanında ikinci sınıf hissetmesine müsaade etmedik, etmeyiz. Tarihte yaşananları, radikal söylemlere, ötekileştirmeye, nefret diline geçit vermeden, aklın, vicdanın ve bilimin rehberliğinde ele almamız önemlidir. Milli belleğimize kazınan hadiseler arasında ayrım yapmaksızın, empati kurulması, ekilen nefret tohumlarının kök salmasını da engelleyecektir."

        Dünyayı çepeçevre saran şiddet ve savaş sarmalından gelecek kuşakları korumanın yolunun, ortak acılardan çıkarılacak dersler ışığında, geleceği birlikte inşa etmekten geçtiğine işaret eden Erdoğan, Ermeni toplumunun mensuplarına selamlarını iletti.

        Ermenistan ve Ermeni topluluklar, 24 Nisan tarihini 'tehcirin başlangıç günü' olarak anıyor.

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