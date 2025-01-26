Fenerbahçe - Göztepe maçı CANLI ANLATIM
Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla kadroda yer almıyor.
SAAT: 19.00
STAT: Ülker
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Djiku, Szymanski, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.
Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
DIEGO CARLOS İLK KEZ KADIKÖY'DE
Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıktı.
İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.
İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK
Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından kadroya girdi.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.
4 EKSİK
Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.
Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyor.
SINIRDAKİ TEK İSİM SZYMANSKI
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.