Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        54
        Fenerbahçe
        FB
        45
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        36
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Rams Başakşehir
        İBFK
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Trabzonspor
        TS
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        22
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        22
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Fenerbahçe - Göztepe maçı CANLI ANLATIM - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Göztepe maçı CANLI ANLATIM

        Fenerbahçe - Göztepe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla kadroda yer almıyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2025 - 17:59 Güncelleme: 26.01.2025 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAAT: 19.00

        STAT: Ülker

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: İrfan Can, Yusuf, Çağlar, Djiku, Szymanski, Oğuz, Amrabat, Fred, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

        Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo.

        CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

        Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

        UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        DIEGO CARLOS İLK KEZ KADIKÖY'DE

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıktı.

        İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

        İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından kadroya girdi.

        Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

        4 EKSİK

        Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamıyor.

        Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemiyor.

        SINIRDAKİ TEK İSİM SZYMANSKI

        Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

        Syzmanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk Anasayfa