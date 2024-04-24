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        Haberler Dünya Dışişleri'nden "1915 Olayları" açıklaması: Tek taraflı yorumları reddediyoruz

        Dışişleri'nden "1915 Olayları" açıklaması: Tek taraflı yorumları reddediyoruz

        Dışişleri Bakanlığı, 1915 Olayları'na ilişkin yapılan açıklamalar hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Radikal çevrelerin yaptığı tek taraflı yorumları reddediyoruz. Önyargılı açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşıya zarar veriyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 14:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 14:22
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        Dışişleri'nden "1915 Olayları" açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın ve Ermeni toplulukların 24 Nisan'da andığı 1915 Olayları'na ilişkin bir açıklama yayımladı.

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        Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz.

        Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamalar uluslararası hukuka da aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirmiştir.

        Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir.

        Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz."

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        #dışişleri
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