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        Haberler Dünya ABD basınından Biden için yeni iddia | Dış Haberler

        Clinton ailesinin, Biden'a bağış yapmaya devam etme çağrısında bulunduğu iddia edildi

        Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un ABD Başkanı Joe Biden'ın kampanyasını mali olarak destekleme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 21:48 Güncelleme: 21.07.2024 - 21:48
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        ABD basınından Biden için yeni iddia
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        CNN'in ismini vermek istemeyen Clinton ailesine yakın iki kişiye dayandırdığı haberinde, 27 Haziran gecesi rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasının ardından Biden'ın adaylığına ilişkin endişelerin artmasıyla bağışçıların Biden için mali katkıda bulunmaktan kaçındığı belirtildi.

        Haberde, bu durumun kampanyanın devamı için endişe yarattığını kaydeden kaynaklar, bu nedenle Clinton ailesinin Biden'a mali destek çağrısı yaptığını ifade etti.

        Kaynaklar, Clinton ailesinin, "2024 yarışından çekilmediğini veya delegeler başka birine oy vermediği sürece partinin muhtemel adayının Biden olduğunu" düşündüğünü aktardı.

        İLK CANKI YAYIN VE BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU TARTIŞMALARI

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        81 yaşındaki Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

        Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından, Biden'a "başkanlık seçimlerinden çekilmesi" çağrısı yapılmıştı.

        Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek, Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

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