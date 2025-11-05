ABD basınına göre, FBI, Trump hakkındaki soruşturmalarda görev alan bazı çalışanları işten çıkardı | Dış Haberler

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), 2020'de ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde yürütülen "başkanlık seçimlerine müdahale" soruşturmasında görev alan 4 ajanı görevden aldığı iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, FBI Direktörü Kash Patel, "seçimlere müdahale" soruşturmasında görev alan 4 kişinin işine son verdi.

Ancak Patel'in Washington DC federal savcısı Jeanine Pirro ve diğer kişilerin itirazı üzerine 4 kişiyi aynı gün görevlerine iade ettiği ileri sürüldü.

Patel tarafından görevden alındıktan sonra yeniden göreve iade edilen dört ismin yanı sıra FBI yönetiminin geçen hafta 2020 seçim sonuçlarına ilişkin soruşturmada görev alan iki kişiyi daha işten çıkardığı öne sürüldü.

ABD Adalet Bakanlığı da ocak ayında ABD Başkanı Trump'a yönelik cezai soruşturmalarda görev alan birçok çalışanın işine son vermişti.

Trump, Ağustos 2023'te, Washington DC Bölge Mahkemesine sunulan 45 sayfalık iddianamede, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale etmekle suçlanmıştı.

2020 başkanlık seçim sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişimine ilişkin yürütülen "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmaları kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 4 suçlama yöneltilmişti. ABD'nin Georgia eyaletinde Senato, "2020 seçim sonuçlarına müdahale" davasında yargılanan Başkan Trump ve 18 kişiye yasal masraflarını geri alma hakkı tanıyan yasa tasarısını kabul etmişti.