Putin'in B planı ne?

HABERTURK.COM

Bazı askeri analistler, Ukrayna güçlerinin sert direnişi ve kendi lojistik ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle Rus birliklerinin Ukrayna'yı işgalinde çok yavaş ilerleme kaydettiğini iddia etmişti. ABD yetkilileri şimdi de bu gelişmelerin ardından Rusya'nın planlarında değişiklik gördüklerini iddia ediyor.

The Wall Street Journal tarafından hazırlanan bir rapora göre Moskova, belirtilen zaman dilimlerinde Ukrayna'daki tüm hedeflerine ulaştığını iddia etse de, ABD'li yetkililer Kremlin'in şu anda Ukrayna'yı, Rusya ile Batı arasında tarafsızlığı kabul etmeye zorlamak için aktif olarak koz aradığına dikkat çekti.

Savaşın ilk günlerinde Avrupa ülkeleri ve ABD, Rusya'nın amacının, kısa sürede tüm Ukrayna'yı ele geçirmek ve Zelenskiy'nin hükümetini Rus yanlısı bir rejimle değiştirmek olduğunu söylemişlerdi. İşgalin dördüncü haftasına girmesi ve Rus kuvvetlerinin Kiev'de hızını durdurmasıyla, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin taktik değiştirmiş olabileceği belirtiliyor.

ABD'li yetkililere göre, Moskova şimdi Kiev'e Rusya'nın güney ve doğu toprakları üzerindeki iddialarını kabul etmesi için baskı yapmayı hedefliyor.

2014 yılında hem Kırım'ı hem de Donbas bölgesinin belirli yerlerini ele geçiren Rusya, şimdi batı Rusya ile Kırım arasında bir “kara köprüsü” sağlamanın ve Rus kontrolünü tüm Donbas bölgesi üzerinde genişletmenin peşinde.

Uzmanlara göre Ukrayna'nın büyük şehirlerinin devam eden ağır bombardıman da Putin'in Zelenskiy'nin NATO veya Avrupa Birliği'ne katılma planlarından vazgeçmesini ve tarafsız kalmayı ve Batı'ya katılmamayı kabul etmesini sağlamak için bir baskı taktiği gibi görünüyor. Bazı analistler, Ukrayna Rusya'nın taleplerini kabul etmeyi reddederse, Kremlin'in büyük olasılıkla güçlerine şimdiye kadar aldığı tüm bölgelerin kontrolünü ele geçirme emri vereceğini söylüyor.

Rusya'nın bu 'B Planı', çatışmayı haftalarca, belki de aylarca daha uzatmakla sonuçlanabilir.

Bazı analistler, Putin'in hedeflerinin değişmediğini, sadece taktiklerinin değiştiğini söylüyor. Uzmanlara göre Ukrayna'yı hızla ele geçirme planı işe yaramadı, bu yüzden şimdi kuşatma taktiklerine geçti. Rus birlikleri, Kiev de dahil olmak üzere birçok şehrin eteklerinde ve nüfus sürekli olarak ağır bombardıman altında...