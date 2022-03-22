Rus işgalinin 27. gününde son gelişmeler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 27. gününde devam ederken yaşanan son gelişmeler...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüşme çağrısında bulunarak, "Bu görüşme olmadan savaşı durdurmak için neyin gerektiğini tam olarak anlamak imkansız" dedi.
Ayrıca ülkesinin Rusya'dan gelen ültimatomlara asla boyun eğmeyeceğini ve başkent Kiev de dahil olmak üzere doğrudan saldırı altındaki Mariupol ve Harkiv'de Rus işgalini kabul etmeyeceğini söyledi.
Zelenskiy, Rusya ile müzakerelerde uzlaşılacak konuların Ukrayna'da referanduma sunulması gerektiğini belirtti.
UKRAYNA'DAKİ YIKIM
ABD'li uydu şirketi Maxar, Ukrayna'da Mariupol, Kiev Çernihiv’de son günlerde meydana gelen yıkımın uydu görüntülerini paylaştı.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Kiev'in biyolojik ve kimyasal silahlara sahip olduğu yönündeki suçlamalarının yanlış olduğunu ve Putin'in bunları kendisinin kullanmayı düşündüğünü söyledi.
Biden'ın Putin'i savaş suçlusu olarak nitelendirmesinin ardından Rusya, ABD ile ilişkilerini kesmekle tehdit etti. ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik sözleri nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
RUSYA SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR MU?
Pentagon, Rus güçlerini Ukrayna'da savaş suçu işlemekle suçladı ve bunun "açık kanıtları" olduğunu söyledi ve ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü, kanıtların toplanmasına yardımcı olacağını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi
Borrell ayrıca, AB'nin farklı kriz türleri için "hızlı bir şekilde 5 bin asker konuşlandırmasına" izin verebilecek bir "AB Hızlı Dağıtım Kapasitesi" geliştirmeye yönelik yeni planları olduğunu söyledi. Bunun bir "Avrupa ordusu" olmadığını dile getirdi.
RUS GAZETE: 10 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ
Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine göre, işgalin başından bu yana 10 bin Rus askeri hayatını kaybetti, 16 bin asker yaralandı.
İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın Ukrayna'nın batısında "hipersonik" füze kullandığını iddia etmesinin, kara harekatındaki ilerleme eksikliğini azaltmak yönünde bir çaba olduğunu söyledi.
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