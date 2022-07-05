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ABD: Bağımsızlık günü kutlamasında 6 kişiyi öldüren zanlı gözaltında

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde altı kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı. Polis, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III adlı zanlının kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını duyurdu.

05.07.2022 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images

ABD'nin Chicago kenti yakınlarındaki Bağımsızlık Günü yürüyüşünde altı kişiyi öldürdüğü ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

Polis, 22 yaşındaki Robert E. Crimo III adlı zanlının kısa bir kovalamacanın ardından yakalandığını duyurdu.

Saldırganın Highland Park kentinde bir çatıdan tüfekle ateş açtığı olayda en az 24 kişi de yaralandı.

Chicago'daki olay ülkedeki son kitlesel silahlı saldırı. ABD'de 20222 yılın her haftasında kitlesel silahlı saldırılar oldu. Başkan Joe Biden şiddetten "şoke olduğunu" söyledi.

Crimo, saatler süren bir insan avının ardından yakalandı. 22 yaşındaki zanlı daha önce "görüşülmek istenen kişi" diye tanımlanmıştı, ancak polis gözaltının ardından sorumlunun Crimo oluğunu söyledi.

Zanlı, yürüyüş başladıktan kısa bir süre sonra ateş açmıştı.

Beş yetişkin olay yerinde ölürken, bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.

- EPA

Kentin belediye başkanı Nany Rotering "Özgürlüğümüzü ve toplumumuzu kutlamak için bir araya geldiğimiz bir günde trajik hayat kayıpları nedeniyle yas tutuyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan ve Chicago Sun-Times gazetesine konuşan Miles Zaremski "Hızlı bir şekilde atılan 20-25 el silah sesi durdum. Bu yüzden tabanca veya pompalı tüfek olmadığını düşünüyorum" dedi.

Yerel TV kanalı WGN'e konuşan Michael adında bir görgü tanığı ise "Hemen solumuzdaydı ve tekrar saldırdı. Bir kadın yere düştü" dedi.

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