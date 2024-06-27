ABD, Assange'ı ortaklarının, müttefiklerinin ve diplomatlarının hayatlarını riske atmakla suçladı

Miller, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Assange ailesiyle yeniden bir arada

Wikileaks'in paylaşımlara başlamadan önce hassas diplomatik isimleri ayıklamamasına atıfta bulunan Miller, Assange'ın "bunları dünyanın görmesi için oraya attığını" ileri sürdü.

Miller, Assange'ın ABD'ye verdiği zarara işaret ederek "Yayımladıkları belgeler, Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olan ve aralarında muhalefet liderlerinin, dünyanın dört bir yanındaki insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu ve kamuoyuna açıklandıkları için pozisyonları tehlikeye giren kişilerin kimlik bilgilerini içeriyordu. Amerikan personelinin ilişki kurma ve samimi görüşmeler yapma kabiliyetini de azalttı." ifadelerini kullandı.

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Assange'ı "sarhoş şoförlere" benzeten Miller, "Eğer sokakta sarhoş şekilde araba kullanırsanız ve alkollü araç kullanmaktan kenara çekilirseniz, başka bir arabaya çarpıp birini öldürmemiş olmanız, sizi pervasız davranışlarınızdan ve vatandaşlarınızı soktuğunuz tehlikeden kurtarmaz. Aynı ilke burada da geçerlidir." diye konuştu.

Assange'ın dava süreci

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.