ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava

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ABD Adalet Bakanlığı Apple'a, akıllı telefon pazarında rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Başsavcı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüketiciler, şirketler antitröst yasalarını ihlal ettiği için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmamalı" ifadelerini kullandı.

Apple ise karar sonrası yaptığı açıklamada ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan antitröst davasının 'hem gerçekler ve hem de kanunlar açısından yanlış' olduğunu ve buna karşı güçlü bir savunma yapacağını ifade etti. Açıklamada ayrıca "Bu dava, bizi ve Apple ürünlerini son derece rekabetçi pazarlarda farklı kılan ilkelerimizi tehdit ediyor. Başarılı olması halinde bu adım insanların Apple'dan beklediği teknolojiyi yaratma yeteneğimizi engelleyecektir" denildi.

Apple uzun süredir gizlilik ve güvenlik nedenleriyle bazı kullanıcı verilerine ve iPhone'un bazı donanımlarına üçüncü taraf geliştiricilerin erişimini kısıtladığını savunuyordu. Apple, yalnızca kendi cihazlarında çalışan iMessage hizmeti nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştı. Uygulama ile şirketin resim ve videoları küçülterek Android telefonlara gönderilen mesajları dezavantajlı hale getirdiği öne sürülüyordu. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.