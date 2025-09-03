ABD Açık Tenis Turnuvası'nın ünlü seyircileri

ABD Açık Tenis Turnuvası, tüm heyecanıyla sürerken, dün Kanadalı Felix Auger-Aliassime ile Rus Andrey Rublev'in mücadelesinin ünlü konukları vardı.

Felix Auger-Aliassime

Felix Auger-Aliassime'nin rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı, Oscar'lı yıldız Rami Malek ile Vogue'un emekliye ayrılan genel yayın yönetmeni Anna Wintour yan yana seyretti.

New York'taki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde erkekler tekler dördüncü tur maçında heyecanla karşılaşmayı takip eden ikili, maç esnasında zaman zaman sohbet ederken objektiflere yansıdı.

Rami Malek ile Anna Wintour, maç biter bitmez kortu terk etmedi. İkili, bir sonraki maçta ter dökecek olan İtalyan raket Jannik Sinner'ın ısınmasını izlerken onunla sohbet etti.

Isınma sırasında Jannik Sinner, boş korta doğru birkaç top atışı yaparken bir ara yanlışlıkla topları, ikinci kattaki kadınlarla dolu bir süite gönderdi.

Rami Malek ve Anna Wintour, Jannik Sinner ile fotoğraf çektirdi

Jannik Sinner, ABD Açık Tenis Turnuvası'nın dördüncü turunda Kazakistanlı rakibi Alexander Bublik'i yendi.

Jannik Sinner