ABD, 12. maçından da galibiyetle ayrılarak bitime 3 karşılaşma kala Dörtlü Final'e kalmayı garantiledi. Milli takım ise turnuvadaki 3. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlı ekip 13. maçında 18 Haziran Cuma günü Hollanda'yla karşılaşacak.

Salon: Rimini

Hakemler: Collados Fabrice (Fransa),Shaaban Nasr (Mısır)

ABD: Larson, Drews, Thompson, Bartsch-Hackley, Hill, Washington (Wong-Orantes, Hancock, Poulter, Akinradewo

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Meliha İsmailoğlu, Ebrar Karakurt, Eda Erdem, Zehra Güneş (Şebnem Simge Aköz, Tuğba Şenoğlu, Şeyma Ercan, Kübra Çalışkan, Meryem Boz)

Setler: 25-21, 23-25, 25-15, 25-13