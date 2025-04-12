ABD ile İran arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta başlayan nükleer müzakerelerinin ilk turu tamamlandı.

Yaklaşık 2.5 saat sürdüğü bildirilen dolaylı görüşmede, Ummanlı diplomatlar aracılık yaptı.

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Müzakerede, 4 tur şeklinde mesaj iletimi gerçekleşirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirdi.

Erakçi "Görüşme, sakin ve saygılı bir havada geçti. Uygun olmayan bir dil kullanılmadı. İki taraf da hemfikir olunabilir bir anlaşmaya ulaşma konusunda irade gösterdi. ABD tarafı adil ve uygun bir anlaşma için kararlılık göstermeye çalıştığını gösterdi" şeklinde konuştu.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği bildirildi.

Açıklamada "Witkoff, Arakçi'ye, iki ulus arasındaki sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi için Başkan Trump'tan talimat aldığını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konuların karmaşıklığına ve Witkoff sağladığı görüşmenin karşılıklı faydaya dayalı bir sonuca ulaşmada atılmış bir adım olduğuna dikkat çekildi.

İran ve ABD diplomasi heyetlerinin müzakereden ayrılırken, kısa bir görüşme gerçekleştirdiği bildirilirken, Abbas Erakçi, kısa görüşmede farklı bir durumun yaşanmadığını, karşılıklı selamlaşmada bulunulduğunu ifade etti. REKLAM Abbas Erakçi, müzakerelerin yüksek ihtimalle, önümüzdeki hafta cumartesi günü süreceğini bildirirken, olası anlaşma konusunda genel çerçevenin görüşüleceğini belirtti. GÖRÜŞME ÖNCESİ Erakçi, ABD ile dolaylı müzakereler için gittiği Umman'ın başkenti Maskat'ta İran devlet televizyonuna konuştu. ABD ile eşit şartlarda, adil ve onurlu bir anlaşmaya varmak istediklerini belirten Erakçi, "Karşı taraf da aynı şekilde (dolaylı müzakerelere) girerse inşallah müzakere yoluna girebilecek bir ön uzlaşma şansı doğar." dedi. İranlı Bakan, "Yeterli irade olursa görüşme takvimini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı. Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil edecek. İranlı yetkili, ABD dolaylı müzakerelerde ciddi olursa doğrudan görüşmeler yapılabileceğini söyledi Yarı resmi İran İşçi Haber Ajansına konuşan, muhafazakar kimliğiyle bilinen, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi Ebulfazl Zohrevend, İran ile ABD arasında Umman'da yapılacak dolaylı müzakerelerde Amerikan heyetinin ciddiyetinin ölçüleceğini ifade etti.

REKLAM "Amerikan tarafı (nükleer dışında) alakasız meseleleri gündeme getirmek isterse müzakere diye bir şey olmayacağını söyleyebilirim." diyen Zohrevend, ABD'nin niyetini anlamak için müzakerelerin dolaylı yapılmasını tercih ettiklerini aktardı. Şu aşamada doğrudan müzakerelere gerek duymadıklarını belirten Zohrevend, şunları kaydetti: "Fakat diğer tarafın niyetlerinin kabul edilebilir olduğunu tespit edip değerlendirdiğimizde müzakerelerin doğrudan olması gerekir. Bu durumda dolaylı müzakerelerin bir anlamı kalmaz ve müzakereler Tahran dahil her yerde yapılabilir." ABD'nin müzakere heyetine başkanlık eden ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Tahran'ı ziyaret etmek istediğine dair açıklamalarının sorulması üzerine Zohrevend, doğrudan müzakere aşamasına gelindiğinde Witkoff'un Tahran'a gelmesinde sorun olmayacağını belirtti. İran ile ABD arasındaki müzakere süreci İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. REKLAM Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu. Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir