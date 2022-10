Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde su krizi

HABERTURK.COM

Habertürk Ankara'nın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; “Maliyeti 24 TL olan suyu 13 TL’ye satan ASKİ’nin su gelirleri artık yalnızca elektrik giderlerini dahi karşılayamayacak. İstanbul’da oy birliğiyle su ücretleri yüzde 40 artırılırken Ankara’da alınan bu kararla 30 yıldır yapımı beklenen ve temiz su temini ile sel taşkınlarını önleyecek projelerin yapımı yarıda kalacak” denildi.

"BU KARAR ACİL ALTYAPI YATIRIMLARIN DURDURULMASI ANLAMINDA"



ABB’den yapılan açıklamada; Meclis’te zaten maliyetinin yarısına satılan su ücretlerine AK Partili üyelerin önergesi ile verilen yüzde 50 indirim teklifinin, alınan veto kararına rağmen yeniden kabul edildiği belirtildi. Açıklamada; 300 milyon metreküp su sağlanan Ankara’da ücretin 6 TL olması ile elde edilecek olan 1.8 milyar TL’nin ASKİ’nin 2.3 milyar TL olması beklenen yıllık elektrik giderini dahi karşılamayacağı vurgulandı. Ara vermeksizin artan enerji, personel ve arıtma maliyetleri ile Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlara rağmen alınan bu kararın, ASKİ’nin tüm acil altyapı yatırımlarını durdurması anlamına geldiği ifade edildi.



Açıklamada; “Alınan karar gereği 30 yıldır yapımı beklenen ve Mansur Yavaş döneminde başlanan, maliyeti 1,6 milyar TL’yi geçen İvedik-Polatlı İçme Suyu Hattı’nın yapım çalışmalarının yanı sıra Mamak – Gölbaşı İçme Suyu Hattı ve Elmadağ İçme Suyu Hattı gibi dev projeler yarıda kalacak. Bunun yanı sıra 30 yıldır ihmal edilen ve yağışlarda su taşkınları yaşanmasına neden olan bölgelerde yapımı süren altyapı çalışmaları da durdurulacak. Karar ile Büyükşehir Belediyesinin tüm altyapı hizmetleri mali açıdan yapılamaz hale getirilip engellenecek” denildi.



YAVAŞ: BELEDİYECİLİĞİNİ BÖYLE Mİ DURDURABİLECEKSİNİZ?

Konu ile ilgili ABB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Kararı mahkemeye götüreceğiz. Eğer mahkeme de öyle ya da böyle bu kararı onaylarsa şu anda devam eden projelerin hepsi yarım kalacak. 30 yıldır yapılmayan altyapı çalışmaları yarıda kalacak. Selde insanlar hayatını kaybediyor, bunu mu istiyorsunuz? İnsanlar temiz su içsin istemiyor musunuz? Kurumları işlemez hale mi getirmek istiyorsunuz? Tüm Türkiye’ye örnek olan Mansur Yavaş Belediyeciliğini böyle mi durdurabileceğinizi zannediyorsunuz? Taşkın sahalarını önleme projeleri, kapalı sistem kanalizasyon projeleri yarıda kalacak. Polatlı’nın, Elmadağ’ın, Gölbaşı’nın devam eden 30 yıllık hasretleri yarıda kalacak. Şimdiden ilan ediyorum, kayda geçsin. Eğer kanun dışı bu ısrarınızı sürdürürseniz tüm bunların sorumlusu sizlersiniz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini böyle engelleyemezsiniz. Yıllarca 2,5 kat daha pahalı su satıp bugün ekonomiyi getirdiğiniz durumun acısını kamuyu zarara uğratarak çıkaramazsınız.”

ABB'DEN VATANDAŞLARA SMS MESAJI: ET DESTEĞİNİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Başkentli vatandaşlara gönderdiği SMS mesajında kararla ilgili olarak şu mesajlara yer verildi:

Değerli hemşerimiz, Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza ise 10 tona kadar tonu 1 TL'den veriliyordu. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğalgaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği kanun dışı önergeyle yüzde 50 indirim kararı alındı. Bu kararla ASK iflas bayrağını çekmiştir. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız. Bu nedenle Türkiye'de ilk kez yapılan ve her ay düzenli olarak ödenen et desteğini ertelemek zorunda kaldık. Bu kanun dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz devam edecektir.