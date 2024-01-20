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        Haberler Sağlık "Abartılı karne hediyelerinden kaçının"

        "Abartılı karne hediyelerinden kaçının"

        Karne günü için çok büyük hediyelerden kaçınılması gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, "Ufak bir aile yemeği, küçük bir hediye ile çocuğumuzu tebrik etmeliyiz. İç motivasyonu önemseyerek davranarak, başarı ya da başarısızlık çok fazla abartılmadan doğru mesajı vermeliyiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:57
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        "Abartılı karne hediyelerinden kaçının"
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        Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, yarıyıl tatili ve karne günü ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Öncelikle karne alan çocukları başarılı ya da başarısız çabalarından ötürü takdir edilmesi gerektiğini ifade eden Öziç, “Asla kıyas yapmamalı, olumsuz durumla karşı karşıyaysak dahi destekleyici ve tutarlı davranmalıyız. Karne günü için çok büyük hediyelerden kaçınmalı; ufak bir aile yemeği, küçük bir hediye ile çocuğumuzu tebrik etmeliyiz. İç motivasyonu önemseyerek davranarak, başarı ya da başarısızlık çok fazla abartılmadan doğru mesajı vermeliyiz” diye konuştu.

        "ÇOCUĞUNUZLA DOĞADA VAKİT GEÇİRMEYİ İHMAL ETMEYİN"

        Yarıyıl tatilinde yapılabilecek aktivitelerden bahseden Enise Öziç, şu önerilerde bulundu:

        “Çocuğunuzla beraber bolca doğada vakit geçirin. Yürüyüşler, piknik, keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmek kendisinde doğaya karşı ilgi uyandıracaktır. Sanatsal faaliyetlerin bol olduğu tatiller, müze ve sanat galerilerini ziyaret etmek için ideal zamandır. Okul döneminde genellikle masa başında oturmak zorunda kalan çocukların fiziksel aktivite yapmaya ihtiyaçları olduğu için mutlaka yüzme, bisiklet sürme, tenis gibi aktivitelerle çocuğunuzun enerjisini atmasını sağlayın. Çoğunuzla birlikte yemekler yapın, yeni tarifler deneyin. Hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de çocuğunuzun mutfak becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.”

        "TATİLDE EKRAN KULLANIMINI MİNİMİNİZE EDİN"

        Tatillerde ekran maruziyetinin arttığına dikkat çeken Öziç, “Tatiller çoğu zaman çocuklarımız için ekran maruziyetinin çok arttığı dönemler oluyor. Bu durum çocuklarımıza çok büyük zararlar veriyor. Tatilde bir ödül gibi hissedilen ekran sürelerini minimuma indirerek yaşına uygun süre ile verin. Eğer ekran vermek zorundaysak televizyon, bilgisayar ve internet sürelerini kontrol altında tutarak, çocuğun sosyal yaşantısının ve zihinsel süreçlerinin olumsuz etkilenmemesini sağlamalısınız.

        Tatil haftasının en azından bir ya da iki gününü ’ekransız gün’ olarak belirlemelisiniz. Ekran vermeden yapılabilecek birçok şey var. Lütfen TV, tablet ve telefonu bir sıkılmama aracı olarak görmeyelim. Tüm çocuklarımıza, anne babalarıyla birlikte sevgi dolu bir tatil diliyorum” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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