Gölcük'e Ankara'da geldiklerini belirten Buse Kuzey, "Ankara'da henüz kar başlamadı. Biz yola çıkarken yolda biraz gördük ama burada çok güzel bir kar manzarası var. Buradan sonra da Abant'a geçip bir gece konaklamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.