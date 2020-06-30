Abaküs nedir, Abaküs nerelerde kullanılır, Abaküsün çeşitleri nelerdir gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız.
Abaküs ne demektir?
Abaküs çocuklar için üretilmiş matematiksel bir eşyadır. Abaküs sayesinde çocuklar toplama ve çıkarma gibi matematiksel işlemleri kolaylıkla yapabilmektedir. Toplama ve çıkarma işlemleri abaküsle çok daha zevkli hale gelir ve Çocukların öğrenmesi çok daha kolaylaşır. Yunan kökenli bir kelime olup pek bilinmese de çörkü ve Mihzap olmak üzere iki adı bulunmaktadır. Dikdörtgen içinde alt alta yerleştirilmiş 10 Çubuk ve bu çubuklara geçirilen boncuk ile yapılmış nesnelerdir. Abaküs evde de kolaylıkla yapılabilir. Abaküs için plastik ahşap metal parçaları bulundurulur.
Abaküs nerelerde kullanılır?
Abaküs günümüzde hesap işlerinin tablet veya cep telefonları gibi teknolojik aletlerle yapılmasına karşı, kullanımı az olsa da farklı malzemeden farklı renk ve desenlerde hala üretimi yapılmakta ve satışı olmaktadır. Abaküs şimdiki zamanlarda basit bir hesaplama eşyası olarak görülse de aslında bütün dünya ülkeleri için çok önemli özelliğe sahiptir. Çünkü abaküs ilk öğrenmeye başlayan çocuklar için büyük önem taşır. Abaküs ayrıca, ticari işlerde büyük kolaylık sağlamıştır.
Abaküs çeşitleri nelerdir?
Abaküs içinde hesaplama tahtası anlamına gelen ve ismi Suan Pan olarak bilinmektedir. Çin'de tek parça halinde değil 2 parça şeklinde kullanılmaktadır. Abaküsü üst tarafında 15 adet boncuk yer almaktadır. Abaküsün alt tarafında ise her sırada 4 olmak üzere tam 60 adet boncuk bulunur. İki tarafta da Toplam 75 boncuk bulunur. Türkiye'de ise tek parçadan oluşmuş ve dikdörtgen kenarlar içinde geçirilen 10 Çubuk şeklinde hazırlanan abaküsler yer alır. 10 çubuğun her birinde 10 boncuk bulunur ve toplamda 100 boncuktan meydana gelir.
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