AB, Venezuela'da açıklanan seçim sonuçlarının resmi kayıtlar sunulmadan tanınamayacağını bildirdi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, Venezuela'daki seçim süreci sonrasında yaşananlar hakkında yazılı açıklama yapıldı.

AB'nin Venezuela'daki gelişmeleri "büyük bir endişe" ile takip ettiği belirtilen açıklamada, uluslararası seçim gözlem misyonlarından gelen raporların, 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin uluslararası standartları karşılamadığını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Venezuela Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) "taahhüt etmesine rağmen resmi oylama tutanaklarını henüz yayımlamadığına" işaret edilen açıklamada, "Bunları destekleyecek kanıtlar olmadan, CNE tarafından 2 Ağustos'ta açıklanan sonuçlar tanınamaz. Resmi oylama tutanaklarının yayımlanmasını geciktirmeye yönelik her türlü girişim, resmi olarak yayımlanan sonuçların güvenilirliği konusunda daha fazla şüphe uyandıracaktır." değerlendirmesi yapıldı.

REKLAM Açıklamada, AB'nin uluslararası güvenilirliğe sahip ve bağımsız bir kuruluş tarafından seçim sonuçlarının doğrulanması çağrısı yaptığı belirtildi. İtidal çağrısı Protestoların barışçıl kalması gerektiği vurgulanan açıklamada, "AB, sükunet ve itidal çağrısında bulunuyor. Güvenlik güçleri dahil Venezuela makamları, başta ifade ve toplanma özgürlüğü olmak üzere insan haklarına tam anlamıyla saygı göstermelidir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, AB'nin "artan keyfi gözaltılar ve muhalefete yönelik devam eden baskılar konusunda endişe duyduğu" bildirilerek yetkililer, "bu eylemlere son vermeye ve tüm siyasi tutukluları serbest bırakmaya" çağrıldı.

Venezuela'daki seçimler Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Nicolas Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.