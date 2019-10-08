Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Avrupa Birliği (AB) üyesi 5 ülke İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini kınayarak, Pyongyang'a nükleer silahsızlanma ve füze programından vazgeçme konusunda somut adımlar atma çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, İngiltere, Almanya, Fransa'nın talebiyle, kapalı oturumda Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerini görüştü.

Toplantının ardından AB üyesi İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Polonya tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri kınandı ve Pyongyang'a nükleer silahsızlanma ve füze programından vazgeçme konusunda somut adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin bölgesel güvenliği ve istikrarı tehdit, BM Güvenlik Konseyi kararlarını da ihlal ettiği belirtildi.

Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında çalışma düzeyinde Stockholm'de başlayan görüşmeler, cumartesi günü kesintiye uğramıştı.

Müzakerelerin ardından Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong Gil, "Müzakereler beklentilerimizi karşılamadı ve kesildi" açıklamasını yapmıştı. Kim, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini belirterek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi söndürdüler." yorumunda bulunmuştu.

Bu açıklamalara karşılık ABD Dışişleri Bakanlığınca, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki müzakerelerin kesildiğine ilişkin açıklamasının "görüşmenin içeriğini ya da ruhunu yansıtmadığı" ifade edilmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, masaya yaratıcı fikirler getirdi ve Kuzey Koreli mevkidaşlarıyla iyi müzakerelerde bulundu." ifadesi yer almıştı.

TRUMP-KİM ZİRVELERİ

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da tarihi zirvede bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.