Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü! Dzeko, Tadic ve Szymanski'den 16 maçta 36 gole katkı
Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı 16 maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de 3 isim performanslarıyla öne çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferleri Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski gol ve asist sayısında muhteşem bir istatistiğe imza attı.
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Süper Lig ve Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden ve zirvede yer alan Fenerbahçe'de yeni transferler adeta şov yapıyor...
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Bu sezon oynadığı 16 maçı da kazanan sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski üçlüsü, hem futbolları hem de skora verdikleri katkıyla takımı sırtlıyor.
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Sergilediği performansla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen kaptan Dzeko, ligde ve Avrupa'da 8 gol, 7 asiste imza atarak 15 gole doğrudan katkıda bulundu.
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Bir başka yeni transfer Szymanski ise 8 gol atıp, 4 de asist yaparak göz doldurdu.
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Takımın ikinci kaptanı Dusan Tadic de 16 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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Fenerbahçe'nin muhteşem üçlüsü böylece, toplam 22 gol, 14 asistle 36 gole direkt katkı yaptı.
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Eski oyuncular arasında en verimli isim ise İrfan Can Kahveci oldu. İlk haftalarda eleştirilen 28 yaşındaki futbolcu daha sonra form tutarak 15 maçta 7 gol, 5 asist üretti.
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Öte yandan bu sezon Fenerbahçe'de kaleciler hariç şans bulan 24 futbolcudan 18'i gol veya asist sevinci yaşadı.
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Sarı lacivertlilerde sadece Umut Nayir, Bartuğ Elmaz, Mert Müldür, Miha Zajc, Samet Akaydın ve Luan Peres skora katkı yapamadı.
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F.BAHÇE AVRUPA'DA EN İYİLER ARASINDA
Bu arada Fenerbahçe bu sezon rakip ceza sahasında ortalama 38,4 kez topla buluşarak önemli bir istatistiğe imza attı.
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Sarı-lacivertliler bu kategoride Avrupa'nın beş büyük liginde Bayern Münih ve Tottenham’dan sonra 3’üncü sırada yer aldı.