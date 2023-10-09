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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Mikati ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 18:56 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:59
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        Gazze diplomasisi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ile İsrail arasındaki gerilim sürerken telefon diplomasisini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Başbakanı Necip Makiti, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve kabine toplantısına bir süre ara vererek bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        SON GELİŞMELER ELE ALINDI

        DHA
        DHA

        Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

        MİKATİ İLE GÖRÜŞME

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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        Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

        HERZOG'LA GÖRÜŞME

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

        Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti.

        KATAR EMİRİ İLE GÖRÜŞME

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alındı.

        İBRAHİM ENVER'LE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde Malezya Başbakanı Enver, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu.

        Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Mahmud Abbas
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