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        Haberler Dünya Son dakika: BM'den açıklama geldi: "Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz" - Haberler

        Son dakika haberi BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz

        BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 20:08 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:17
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        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
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        BM Genel Sekreteri, Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı.

        BM Genel Sekreteri, "Bu çatışma (İsrail-Filistin) durup dururken oluşmadı. Çok uzun zamandır süren ve sonunda siyasi çözüm görünmeyen 56 yıllık bir işgalden ötürü ortaya çıktı" dedi.

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