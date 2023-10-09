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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!

        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı yaptığı Doğu Karadeniz'de hortum oluştu. Cep telefonuyla görüntülenen büyük hortum görenleri şoke etti. Doğu Karadeniz'de fırtınanın hızının 50-75 kilometreye çıktığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 09:00 Güncelleme: 09.10.2023 - 09:19
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        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
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        Samsun'un Canik ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde oluşan dev hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun ardından bölgede şiddetli yağış başladı.

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        METEOROLOJİ UYARIDA BULUNMUŞTU

        AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'den dün yapılan uyarıda, Doğu Karadeniz'de rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre hızla fırtına şeklinde eseceği belirtilmişti.

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        ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

        Fırtınanın aynı gün öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

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        #Hortum
        #Son dakika haberler
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