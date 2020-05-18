Avrupa Birliği (AB) üyesi 11 ülke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kapatılan sınırların kademeli olarak açılması, dolaşım ve seyahat özgürlüğünün yeniden sağlanabilmesi için bir araya geldi.
Birlik üyesi, Almanya, Avusturya, Bulgaristan, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Malta, Portekiz, Slovenya ve Kıbrıs Rum kesimi dışişleri bakanları video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, dolaşım ve seyahat özgürlüğünün Avrupa projesinin temel parçası olduğuna değinilerek, hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm vatandaşların serbest dolaşım haklarının yeniden sağlanmasının önemine işaret edildi.
Açıklamada, salgın döneminde olunmasına rağmen Avrupa’nın daha fazlasını yaparak seyahat özgürlüğünün güvence altına alınması için çaba sarf etmesi gerekti ifade edildi.
Görüşmeye katılan 11 ülkenin üzerinde anlaştığı başlıklara da yer verilen açıklamada, "AB üyesi ülkeler arasında koordine edilen ve üzerinde anlaşmaya varılan aşamalı adımlardan oluşan bir yaklaşımın, sınır dışı seyahatin kademeli olarak normalleştirilmesini sağlamanın en iyi yolu olduğuna inanıyoruz." görüşüne yer verildi.
VİRÜSÜN YAYILMA RİSKİ VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ
Açıklamada, görüşmelerde temel yaklaşımın bir yandan virüsün yayılma riskini kontrol ederken öte yandan seyahat imkanlarının sağlanması için yollar aranması olacağı vurgulandı.
Halkların AB içinde serbest dolaşımı kadar ülkelerine sağlıklı dönmelerinin de çok önemli olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu nedenle karantina ve kısıtlama kuralları ile taşımacılık hizmetlerinin yeniden faaliyete geçmesi arasında yakın bir koordine oluşturulması gerekiyor. Bu çerçevede sağlık alanında ortak bir standart ve uygulama ortaya konulması gerekiyor.” değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, dolaşım ve seyahat özgürlüğünün aşamalı olarak sağlanabilmesi için seyahat eden kişinin hem bulunduğu ülke hem de gitmek istediği ülkenin salgına ilişkin benzer olumlu duruma sahip olmasının önemli olduğu belirtildi.
Görüşmede, gelecek haftalarda seyahat özgürlüğünün yeniden sağlandığında yolcuları korumak için gerekli önlemlerin alınması için turizm işletmeleri ve özel sektöre çağrıda bulunularak, halkın güvenli seyahat yapabileceklerine olan inancının tazelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Salgının ülkeden ülkeye faklı etkilerinin olduğu belirtilen açıklamada, dolaşım ve güvenli seyahat özgürlüğünü sağlamak için AB içinde yakın temasın süreceği kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!