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AB ülkeleri suçluların hesap bilgilerini paylaşacak 

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, suçluların bütün Birlik ülkelerindeki banka hesap bilgilerini merkezi bir sistem kurarak paylaşmaya hazırlanıyor

Giriş: 29.03.2023 - 15:24 | Güncelleme: ABONE OL
AB ülkeleri suçluların hesap bilgilerini paylaşacak 
AB suçluların hesap bilgilerini paylaşacak 
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AA

AB Konseyi, üye ülkelerin suçun finansmanıyla mücadele ile ilgili yasal düzenleme konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelere ilişkin ortak tutumunu belirlediğini açıkladı.

Buna göre, soruşturmalarda, suç gelirlerinin izini sürmede ve müsadere sürecinde mali bilgilere erişim artırılacak.

Bu çerçevede, kurulacak merkezi bir sistemle suçla bağlantısı olanların mali bilgilerine AB ülkelerindeki yetkili makamların daha kolay erişimi sağlanacak.

AB ülkeleri, merkezi banka hesap kayıtlarından alınan bilgileri tek bir erişim noktası üzerinden birbiriyle paylaşacak.

Merkezi banka hesap kayıt sisteminde, kimin hangi ülke ve bankada hesabı olduğunu içeren çeşitli veriler yer alacak.

TEK ERİŞİM NOKTASI OLACAK

Üye ülkelerin suçlarla ilgilenen yetkili makamları, tek erişim noktası aracılığıyla bu banka kayıtlarına kolayca erişebilecek.

Ayrıca, finansal kuruluşlar, bir soruşturmanın parçası olarak paylaşacakları banka hesap özetlerini uyumlu hale getirecek.

Böylece üye ülkelerin kara para aklamayla mücadelesi artırılacak.

Düzenleme bu aşamadan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilerek son halini alacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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