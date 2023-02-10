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AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye başsağlığı dilediklerini bildirdi ve depremzedelere yardım için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını söyledi

Giriş: 10.02.2023 - 06:22 | Güncelleme: ABONE OL
AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi
AB, Türkiye'ye başsağlığı diledi
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AA

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin bitimindeki basın toplantısının başlangıcını Türkiye'de meydana gelen depremlere ayırdı.

Depremler nedeniyle Türkiye'de ve Suriye'de hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Michel, "AB ve üye ülkeler olarak depremden etkilenenleri ve arama kurtarma çalışmalarını destekleme kararlılığımızı bildirmek isterim." dedi.

Michel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a AB Zirvesi sırasında tüm AB ülkelerinin liderleri tarafından imzalanan bir mektup gönderdiklerini hatırlatarak depremzedelere yardım etmek için tüm imkanlarını seferber etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Michel ayrıca Brüksel'de yakında depremzedelere yardım için bir bağışçılar konferansı düzenleyeceklerini aktardı.

AB ülkelerinin liderleri, Brüksel'deki zirve toplantısına depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlamıştı. Liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben imzaladıkları mektupta da başsağlığı dileklerini iletmiş, dayanışma mesajı vermişti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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